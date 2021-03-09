Экс-солистка группы «Время и стекло» Надя Дорофеева, с раздвинутыми ногами, рассказала фанатам о своих мыслях

Как сообщает Politeka.net, со ссылкой на TikTok знаменитости.

Украинская певица Надя Дорофеева после завершения работы в группе «Время и стекло», стала строить свою собственную карьеру. Выпустив первую композицию, Надя не остановилась на достигнутом результате.

Дорофеева в компании с продюсером Потапом осуществили написание второй песни. Уже с пятого марта все поклонники звезды могут услышать ее.

Надя Дорофеева также ведет активную компанию в TikTok.

Поклонники признаются в любви к Наде. "Твои идеи для песен, просто нереально". "Надюша, ты самая лучшая, очень тебя любим". "Дорофеева, ну кайфовая ж".

Одного пользователя позабавило созвучие припева с торговой сетью: "АТБ".

"Это великолепно", - написал еще один поклонник.

Напомним, Дантес подарил праздник другой женщине за спиной у Дорофеевой.

Как сообщала Politeka, похудевшая Дорофеева раздвинула ноги и показала новый наряд.

Также Politeka писала, бывший партнер Дорофеевой, Позитив бросил ей вызов.