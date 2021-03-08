Певица Надя Дорофеева решила экстравагантно заманить поклонников на свой концерт

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева после распада группы "Время и Стекло" начала сольную карьеру и презентовала уже два хита. Тем не менее звезда уже решила дать сольный концерт к 8 марта в одесском клубе, и в своем Instagram пригласила поклонников на эту встречу. Красотка опубликовала в микроблоге афишу своего концерта, а также добавила соблазнительное фото, которым свела с ума своих поклонников.

Как видно, на фотографии Надя запечатлена в уютной комнате с мягким диваном, она умостилась на спинке этой мягкой мебели в экстравагантной позе. Перед камерой звезда появилась в откровенном наряде – на ней рваные черные брюки и стильный коротенький топ, поверх которого она накинула темную курточку. Этот наряд оголил исхудавшее тело красотки, у нее на талии буквально просвечиваются ребра. Волосы певицы распущены и небрежно уложены, а на ее лице яркий вечерний макияж.

В подписи к публикации Дорофеева пригласила одесситов на свой концерт. "Завтра мой концерт в Одессе! Жду всех сильно. Style @oversized_studio @skvarska @prada @misbhv @my.shura", - написала артистка. Поклонники тут же кинулись активно обсуждать фотографии звезды, некоторые подшучивают на тему того, что у певицы только две песни, а она уже готовит сольный концерт.

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