Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Потап показал, как проходили его совместные съемки с певицей Надей Дорофеевой

Как передает Politeka.net, артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм.

На кадрах артисты запечатлены на съемочной площадке нового украинского шоу «Липсинк батл». Потап в белом пиджаке стоит с телефоном в руке и проигрывает на нем голосовое сообщение. К нему трогательно прислонилась Дорофеева в черной кожаной куртке, которая внимательно смотрит в экран телефона. В конце видео певица начинает смеяться.

«Снимаем Липсинк батл. Смотрели? Как вам?», - подписал кадры Потап.

Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.

«Конечно, вы с Тиной любовь», «Милые», «Очень круто», «Огонь», «Честно, мне никак. Полна фигня. Не зацепило», - пишут люди.

Отметим, что Потап был продюсером группы «Время и стекло», солисткой которой до прошлого года была Надя Дорофеева. В 2020 году дуэт объявил о распаде и теперь Надя активно ведет сольную курьеру.

Ранее мы писали, что Потап обратился к читателям своего блога с очередной порцией мудрых цитат, заявив, что человек это не царь природы и не император, а ученик.

Напомним, Кароль с Потапом оскандалились откровенной выходкой, новое видео разгневало украинцев: "Тине все мало…".

Как сообщала Politeka, уставший Потап изумил, неожиданно появившись в новом образе: "Как много волос…".

Также Politeka писала, что Потап удивил новой порцией нравоучений, проснулись отцовские чувства: "Ути, какой малыш".