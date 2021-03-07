Известный украинский продюсер и муж Насти Каменских Потап показал, как проходили его совместные съемки с певицей Надей Дорофеевой
Как передает Politeka.net, артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм.
На кадрах артисты запечатлены на съемочной площадке нового украинского шоу «Липсинк батл». Потап в белом пиджаке стоит с телефоном в руке и проигрывает на нем голосовое сообщение. К нему трогательно прислонилась Дорофеева в черной кожаной куртке, которая внимательно смотрит в экран телефона. В конце видео певица начинает смеяться.
«Снимаем Липсинк батл. Смотрели? Как вам?», - подписал кадры Потап.
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Его поклонники тут же принялись комментировать публикацию.
«Конечно, вы с Тиной любовь», «Милые», «Очень круто», «Огонь», «Честно, мне никак. Полна фигня. Не зацепило», - пишут люди.
Отметим, что Потап был продюсером группы «Время и стекло», солисткой которой до прошлого года была Надя Дорофеева. В 2020 году дуэт объявил о распаде и теперь Надя активно ведет сольную курьеру.
Ранее мы писали, что Потап обратился к читателям своего блога с очередной порцией мудрых цитат, заявив, что человек это не царь природы и не император, а ученик.
Напомним, Кароль с Потапом оскандалились откровенной выходкой, новое видео разгневало украинцев: "Тине все мало…".
Как сообщала Politeka, уставший Потап изумил, неожиданно появившись в новом образе: "Как много волос…".
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