Запахло интригой, Потпа и Тина Кароль прикрылись "поцелуем" на глазах у зрителей шоу

Как передает Politeka.net, в фан-паблике в Инстаграм телеведущей Тины Кароль показали провокационное видео, на котором ведущие "Липсинк батла" слились в страстном поцелуе прямо на сцене перед зрителями.

"Уже в эту субботу на грандиозной сцене "Липсинк батл" будет очень жарко", - написали в комментарии под видео авторы паблика.

В ролике показывают Потапа и Тину, которые прикасаются друг к другу к лицу, а потом сливаются в поцелуе. Сам поцелуй "завесили" яркими губами. После чего Потап и Тина заливаются смехом.

Поклонники не слишком лестно восприняли ролик и новость, и большинство фанатов высказали разочарование "отношениями" на сцене:

"Якби таке відео було з Даном, вже б вся дантіна кричала, що вони одружені і мають 5 дітей", "Я умоляю вас. Только не показывай это Дaну.😂😂😂😂😉😉😉", "Вот так и знала, что при такой паре ведущих без хайпа не обойдется. Чувствовала неладное...😕", "Чертовски красиво, кто бы что не говорил🔥", "Ой лля...🤦🏼‍♀️Тине все мало🤡 Самое грустное из этого, что уже даже Дантине становится пофиг на вот это вот все...хотя может этого и добиваются главные герои...", "Не можу дочекатися 😍", "Больше, больше цирка! Тина вообще забыла о чувстве собственного достоинства и готова вешаться на шею кому угодно, лишь бы это обсуждали", "А как же настя 😢", - по-разному прореагировали фанаты певицы.

Также поклонники вспомнили, что у Потапа и Тины уже был "совместный дуэт" несколько лет назад на проекте "Голос країни", тогда парочку назвали "Титапом", соединив два имени.

Напомним, что Кароль вскружила голову Потапу, дав Каменских и Дану Балану повод для ревности: "Настя, я не дома…"

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