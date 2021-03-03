Известный продюсер и музыкант, лидер группы Mozgi, Потап, изумил фанатов видом своего любимца

Как пишет Politeka, милое фото с маленьким рысенком известный шоумен разместил на своей странице в Инстаграм.

Потап обратился к читателям своего блога с очередной порцией мудрых цитат, заявив, что человек это не царь природы, и не император, а ученик:

"Не забывайте, мы - частица природы, никакой человек ни царь ни император и не повелитель, человек - ученик, всем нам нужно учиться у Mother Nature!", - заявил певец.

Он пожаловался, что люди привыкли забирать у природы, но наступает время, когда нужно отдавать. Или не отдавать, а хотя бы думать об этом, уточнил Потап.

"Мы только забирали, забирали и забирали, наступает время давать и помогать! Хотя бы знать и думать о природе - уже полезно! Это рысенок", - подытожил Потап, пояснив и предупредив вопросы о том, что за "котейка" на плече у музыканта.

Фанаты тут же отозвались, увидев милое создание на плече мужа Насти Каменских. Они прокомментировали, похвалив Потапа, назвав его красавцем, а также уточнив, что малыш на плече Потапа - каракал, животное, которое хоть и выглядит как дикое, но прекрсно уживающееся с людьми:

"Когда-нибудь этот красавчик будет мой! Я о котёнке если что😉", "Ути какой малыш😍😍😍", "Рысёнок на каракала позож 🐈", "На 100% согласен! Берегите природу и всё вокруг))) 🙌", "Леха, это каракал😂", "Это не рысь, это Мега милый Каракальчик", "Какой хорошенький 🐆", "Це Ваш?", "прикольный котейка", "Який гарнюній каракал маленький 😍", - написали фанаты.

Напомним, что Каменских ошарашила неожиданной новостью, показав фото в розовом: «Настя беременна».

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