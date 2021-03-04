Потап изумил серьезным видом и отросшей шевелюрой

Как передает Politeka.net, известный певец и шоумен, продюсер и телеведущий, а с недавних пор и актер кино Алексей Потапенко, удивил переменами во внешности. Свое фото с шикарной шевелюрой Потап разместил на своей странице в Инстаграм.

Потап появился в кадре с шикарной шевелюрой и огромным крестом на цепи. Привычный образ лысого шоумена заменил образ священника в сутане и колпаке. Также Потап показывает пальцами знак – три пальца вверх, то ли украинской партии "Свобода", то ли христианский знак триединства.

Поклонники давно заметили, что Потап частенько стал проводить нравоучения, рассказывая о том, как добиться счастья в этой жизни. Многие даже высказывали сомнения, все ли в порядке с музыкантом, которого привыкли видеть в бесшабашных образах.

Однако теперь фанаты точно догадались почему Потап «отрастил» бороду и косы. Это всего лишь роль в недавно вшедшем фильме, на которое и приглашает певец подобным образом. Поклонники тут же отреагировали написав:

"А вот крестик пора бы перевернуть 😈", "Как много волос", "Дякую за класний саундтрек, він підіймає настрій і дарує радість❤️❤️❤️", "А у нас локдаун😢", "Текли слёзы из-за смеха 😁".

Ранее мы писали, что Потап обратился к читателям своего блога с очередной порцией мудрых цитат, заявив, что человек это не царь природы, и не император, а ученик.

Напомним, что Потап удивил новой порцией нравоучений, проснулись отцовские чувства: "Ути, какой малыш".

Как сообщала Politeka, Потап и Кошевой из "Квартал 95" в идентичных образах превратились в близнецов, ошарашив видом: "Найди 10 отличий"

Также Politeka писала, что трагедия подкосила Каменских, Потап делает все, что может: "Мы даже не думаем, что он..."