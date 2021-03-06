Надя Дорофева нашла свою любовь в вагоне поезда
Об этом пишет "ТСН".
Знаменитости много времени проводят в поездках. Встречи с поклонниками, турне, концерты, съемки - все это предполагает, что они часто пользуются транспортом. Это может быть самолет, автобус или, наконец, поезд.
Например, в поезде путешествие может пройти с большим комфортом, чем в автобусе. Певица Надя Дорофеева смогла найти в поезде свою любовь.
Как вспоминает Надя Дорофеева, тогда в вагоне было много артистов. Для общения было выбрано одно из купе, куда вместилось много звезд. Присутствовал там и певец Владимир Дантес.
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Дантес, решив обратить на себя внимание красавицы Дорофеевой, подшучивал и не давал ей спокойствия. Такие своеобразные ухаживания произвели должное впечатление. Надя отмечает, что уже тогда между молодыми возникла симпатия, постепенно переросшая в нечто большое.
По словам Дорофеевой, ей всегда нравились хулиганистые парни. Владимир не оставил свои ухаживания после поездке в поезде.
Ему также понравилась привлекательная спутница, с которой он решил не расставаться всю жизнь.
В конце того знаменательного вечера Дантес заглянул в купе к артистке и с уверенностью сказал: «Ты будешь моей женой».
Так оно и получилось со временем. С тех пор пара не расстается, они все стараются делать вместе. Дантес замечательно романтично ухаживал, дарил цветы.
Свадьба звезд состоялась 8 июля 2015 года.
Так одна обычная поездка перевернула всю жизнь двух людей.
Напомним, Дорофеева показала горячие эмоции с Максом Барских.
Как сообщала Politeka, Дорофеева показала формы на камеру.
Также Politeka писала, Дорофеева и другие показали свои тайные тату.