И так бывает

Надя Дорофева нашла свою любовь в вагоне поезда

Об этом пишет "ТСН".

Знаменитости много времени проводят в поездках. Встречи с поклонниками, турне, концерты, съемки - все это предполагает, что они часто пользуются транспортом. Это может быть самолет, автобус или, наконец, поезд.

Например, в поезде путешествие может пройти с большим комфортом, чем в автобусе. Певица Надя Дорофеева смогла найти в поезде свою любовь.

Как вспоминает Надя Дорофеева, тогда в вагоне было много артистов. Для общения было выбрано одно из купе, куда вместилось много звезд. Присутствовал там и певец Владимир Дантес.

Дантес, решив обратить на себя внимание красавицы Дорофеевой, подшучивал и не давал ей спокойствия. Такие своеобразные ухаживания произвели должное впечатление. Надя отмечает, что уже тогда между молодыми возникла симпатия, постепенно переросшая в нечто большое.

По словам Дорофеевой, ей всегда нравились хулиганистые парни. Владимир не оставил свои ухаживания после поездке в поезде.

Ему также понравилась привлекательная спутница, с которой он решил не расставаться всю жизнь.

В конце того знаменательного вечера Дантес заглянул в купе к артистке и с уверенностью сказал: «Ты будешь моей женой».

Так оно и получилось со временем. С тех пор пара не расстается, они все стараются делать вместе. Дантес замечательно романтично ухаживал, дарил цветы.

Свадьба звезд состоялась 8 июля 2015 года.

Так одна обычная поездка перевернула всю жизнь двух людей.

Напомним, Дорофеева показала горячие эмоции с Максом Барских.

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала формы на камеру.

Также Politeka писала, Дорофеева и другие показали свои тайные тату.