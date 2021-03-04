Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала отрывки из интригующих съемок к выходу нового клипа

Первую сольную песню, ставшую хитом, Надя выпустила в прошлом году в ноябре. В этот раз артистка презентовала скорый выход нового клипа с композицией, которую она планирует исполнить в другом стиле. На фан-аккаунтах появились ролики со специальных промо-реклам.

Так, Надя рассказала, она с ее продюсером Потапом написали новую песню, а уже через неделю состоится ее премьера:

«Это композиция грустная, честная, влюбленная и точно понравится публике», - рассказывала Надя в сети ранее.

В опубликованном ролике в сети видно, что звезда сменила стиль и цвет волос, а также без стеснения показала фигуру с необычного ракурса. Судя по словам песни же, будет она действительно

"Зачем тебе тогда сказала да, да. Растворялась в твоих пошлых словах до утра. Перечитал мои мысли, а они все, все о тебе, о тебе", – поет в ролике Надя.

Также ранее Надя также поделилась отрывками видео из своего бекстейджа. На них Дорофеева появляется в нескольких образах из клипа.

Кроме того, в начале видео певица показала себя в гримерке. На этих кадрах певица одета в удобные черные штаны и серую майку, которую она подняла вверх, превратив в своеобразный топик. Такой наряд позволяет Наде продемонстрировать свой плоский животк.

«Ждём 5 марта! Это будет пушка», «Ну разрываешь просто огонь. Наша ДоДоха круть», «теперь мы знаем как создавался шедевр», «Любимая, какая же ты у нас крутая. Будем не переставая тебя радовать!», «Это просто новый разрыв», «В основном все на фигуру твою смотрели чем на клип», - пишут в комментариях.

Напомним, что Дорофеева повергла в шок своим домашним видом с жижей на лице и без прически: "Возбудились?"

Как сообщала Politeka, Дорофеева после разрыва с Позитивом потрясла преображением, Дантес с Астафьевой не удержались

Также Politeka писала, что растрепанная Дорофеева расстегнула кофточку, заманив в оковы ночи: «С тобой так весело…».