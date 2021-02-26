Надя Дорофеева ошарашила поклонников новым преображением

Как передает Politeka.net, Надя Дорофеева, известная украинская певица, которая была солисткой в группе «Время и Стекло» на своей странице в Instagram опубликовала небольшое видео своего ЕР (другими словами, миниальбома).

Надя Дорофеева разместила фрагмент нового трека, который представит 5 марта: "Осторожно, слив трека!!! 😂 05.03 открою вам первую музыкальную стори моего EP".

В клипе Надя предстала на корточках в майке и с двумя хвостиками, она пела лирическую композицию, которая очень понравилась фанатам.

Первыми откликнулись Владимир Дантес и Даша Астафьева. Муж сначала прокомментировал новость огоньками, а после тог, как Даша написала "Кицька", поздравил свою любимую словами: "Поздравляю!".

Также не удержалась приемная дочь Потапа НатальяГоровая, которая прокомментировала услышанное: "Огонь вообще 🔥".

Фанаты от счастья без ума, они стали описывать свои чувства к Наде, и в ожидании полной версии трека уже настроили таймеры:

"Надюша Я безумно люблю тебя, но эта новость заставляет меня буквально умереть. 😍😭🔥🔥", "Я уверена что это будет что-то бомбическое😍🔥❤️👏", "Супер🔥🔥 ждём в пятницу!! Тем более пятница развратница🙈🙈🙈", "Ставлю таймер на этот день!"

Ранее мы писали, что 30-летняя звезда опубликовала в "сторис" в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в неприглядном свете. Так, всегда миловидная Дорофеева, которую фанаты привыкли видеть в стильных нарядах, на этот раз решила удивить, появившись в неожиданном образе.

Ранее мы писали, что муж Дорофеевой Дантес оконфузился на «Лиге смеха», Ефросинина аж покраснела: кадры облетели сеть.

Как сообщала Politeka, Дорофеева повергла в шок своим домашним видом с жижей на лице и без прически: "Возбудились?".

Также Politeka писала, что растрепанная Дорофеева расстегнула кофточку, заманив в оковы ночи: «С тобой так весело…».