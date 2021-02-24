Певица Надя Дорофеева устроила переполох новым фото и дерзким заявлением

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежий снимок, на котором позировала в стильном образе.

Надя в изумрудном свитшоте и натянутой на глаза бледно-голубой панамке предстала с телефоном в руке. Девушка наклонила голову, поэтому сложилось впечатление, что она сидела с кислой "миной", да еще и скрыла пол-лица за головным убором.

"Это я так читаю ваши комменты 🤓", - обратилась Дорофеева к своим фанатам.

Слова артистки зацепили публику за живое. Пользователи "выстроились в очередь", чтобы прокомментировать увиденное:

"Тип без эмоций? 🗿🗿🗿"; "А мы так смотрим твои посты и сторис 😂😂" - "по фактам 😎, только у нас более каменное лицо 🗿😂☝🏼"; "Одним глазиком 😂👏🙌"; "А где эмоции на наши комментарии особенно комментарии от твоих dodo family 😇🥺"; "Наши коменты нужно ещё и лайкать😂😉"; "Дай панаму поносить😢"; "Мы так сидим смотрим в телефон и ждём песню DOROFEEVA😍"; "Но вообще по лицу можно определить, что Наде не очень комментарии нравятся☹️"



Ранее мы рассказывали, как Дорофеева излила душу, рассказав, как скучает за своим бывшим коллегой Позитивом - пара почти десять лет пела бок о бок в группе "Время и Стекло".

Как известно, Надя стала теренером "Голос країни". До этого девушка вместе с Позитивом была в жюри детского "Голоса". Поэтому сейчас, оказавшись без экс-партнера, ей несладко.

"Рядом нет человека, с которым я десять лет практически жила. Мы так привыкли друг к другу. Я по нему скучаю, но я понимаю, что каждый из нас идет своей дорогой со своими целями", - ошарашила признанием певица.

Напомним, что Дорофеева кардинально сменила имидж, покорив чувственным фото: «Совсем на себя не похожа»

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