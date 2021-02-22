Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала, что осталось за кадром юбилейной программы «Орел и решка».
Об этом Мишель Андраде рассказала на своей странице в Instagram.
Мишель в компании с певцом Позитивом посетили родную Боливию.
Молодая, одаренная исполнительница Мишель Андраде, запомнившаяся зрителям по ярким клипам и дуэтом с Лешей Позитивом. Недавно эти двое стали ведущими программы «Орел и решка». Ведь создатели знаменитого проекта, посвященного путешествиям, в этом году отмечают 10-летие выхода первой передачи.
Как признавалась Мишель Андраде, когда-то она принимала участие в кастинге на этот проект. Но, видимо, судьба распорядилась иначе.
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В рамках этого торжественного мероприятия 10 приглашенных знаменитостей станут ведущими разных выпусков. Так первыми поехали в Боливию Мишель Андраде и Позитив.
По откликам фанатов передачи Мишель со своим со ведущим сделали душевную передачу. Возможно, это получилось в большей мере благодаря тому, что Боливия является родиной певицы.
В этот раз красавица Мишель Андраде получила эту сумму, зато артистка получила вместе с зрителями незабываемые впечатления. В своей Сторис Мишель поделилась рассказом о том, что Позитива, плавающего на лодке, укусила пиранья.
Однако, это не единственное, что осталось за кадром.
Напомним, Леша Позитив нашел замену Наде Дорофеевой.
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде и Позитив сделали признание.
Также Politeka писала, Мишель Андраде бросила вызов ВИА ГРЕ.