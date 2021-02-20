Популярная украинская исполнительница Мишель Андраде показала в Стори новый состав "ВИА Гры"

Мишель Андраде – украинско-боливийская певица, которая довольно быстро набирает популярность и любит удивлять образами у себя на странице в Инстаграм. Экзотическая внешность и приятный голос принесли молодой красотке славу и популярность в целом довольно быстро.

Недавно артистка также засветилась в компании подруг, с которыми хорошо провела время, в честь чего и было сделано небольшое видео перед зеркалом. Свою встречу и памятные кадры девушка обозначила в шутку как «Новый состав ВИА Гры».

Отметим, что Андраде планирует реализоваться не только как певица. Девушка уде успела побывать в роли телеведущей, актрисы, танцовщицы и тд. Также Мишель исполнила роль Лары в сериале «Служанки» и была участницей шоу «Танцы со звездами».

Как видно, даже в простых образах Мишель может похвастаться точеной фигурой и всегда стремится подчеркнуть ее оригинальными нарядами.

Отметим, Мишель успешно строит карьеру певицы в украинском шоубизе, однако о роли ведущей, да еще и с таким напарником как Позитив, давно мечтала.

Теперь у фанатов появилось много тем для обсуждений, в том числе, что Мишель увезла Позитива подальше от его бывшей напарницы по группе Нади Дорофеевой.

"Ого, не знали", "Вы так хорошо смотритесь 🔥", "Самая красивая пара", "Позитив теперь мутит с малой", "Тільки-но дивились 😍 такий хороший, теплий випуск 😍😍😍 дуже сподобалося ❤️","Класссссс очень круто😍Мишелька, ты мега крутая! Обожаю Боливию)", "Вже дивлюся нереально❤️🔥🔥😍😍", "😮Ух ты!","Круто бачив прем'єру вашого тревел шоу воно було нереально крутим 🔥🔥🔥", - написали поклонники знаменитости.

Напомним, что баловница Астафьева засняла подопечную Потапа Андраде в раздевалке: "Есть за что подержаться..."

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