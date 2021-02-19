Позитив и Мишель Андраде представили новую совместную песню, которая покорила фанатов, Дорофеевой нашли эффектную замену

Поклонники в восторге от нового клипа Позитива и Мишель Андраде, в комментариях под клипом на Youtube Мишель сотни позитивных отзывов, фанаты размышляют о том, заменит ли Андраде Дорофееву в паре с Позитивом. Об этом пишет Politeka.net.

Фанатам "зашла" песня "За 100 минут", саундтрек из сериала с одноименным названием, которая была спета Мишель Андраде и Позитивом.

Многие поклонники подчеркнули, что это круче, чем "Горит" Нади, что вызвало бурную реакцию фанов Нади:

"Клип бомба", "Простой, крутой. Без пафоса и голых ж*п...", "Молодцы. И песня супер) Я в шоке клип на высоте какая красота", "Позитив на высоте Мишель на красоте", "Привыкла к другой солистке рядом. Ощущение, будто изменяет 😄", "Да простит меня Надя, но это действительно круто", "И не благодарите) Это 1666 часов или 69 дней)", "атмосферненько!", "Смотрю уже 15-тый раз и не надоедает 😂", "Кліп 🔥🔥🔥 А где Надя? жаль или нет, клип и так супер, а без Нади Дорофеевой было очень круто.", "У Positiff по моему лучше получилось чем у Дорофеевой с "Горит"", - написали поклонники.

Группа "Время и Стекло" распалась после 10-тилетнего существования. Солистами в ней были Надя Дорофеева и Позитив, которые продолжили музыкальную карьеру. Надя теперь поет сольно под сценическим именем Dorofeeva, а Позитив пробует себя в новых амплуа, кроме того, он поет в хип-хоп группе Потапа MOZGI.

Напомним, что подопечная Потапа Андраде выгуляла на морозе роскошную шубу, забыв о штанах: смелое фото.

Ранее на Politeka мы писали, что Мишель Андраде разоткровенничалась о личном, засветив поцелуй с Позитивом.

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