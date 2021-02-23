Украинская певица Надя Дорофеева умеет вскружить голову своими яркими образами

Как передает Politeka.net, даже в повседневной жизни звезда умудряется выглядеть волшебно. На одной из фан-страничек в Инстаграм опубликовали архивное фото 30-летней красотки. На снимке певица сняла крупным планом свое лицо, сделав акцент на своих роскошных губах и белоснежных зубах.

Дорофеева развалилась на полу, в результате чего ее волосы рассыпались на ковре. Она пошалила язычком, чтобы снимок стал особенно пикантным. На шее у звезды была заметна татуировка. Ее уши украшали массивные серьги.

«Как проходит ваш день?», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники стали делиться своим настроением, но также не забывали делать комплименты своему кумиру.

«Такая красивая», «Идеальная внешность», «День проходит нормально, размерено», «Весело», «Отлично», - пишут поклонники.

Как известно, Надя Дорофеева недавно начала сольную карьеру. Это случилось после того, как группа «Время и Стекло», где девушка пела 10 лет, распалась. Первый хит Дорофеевой под названием «Горит» подорвал хит-парады. Однако пока красотка не спешит презентовать новые песни. Все ее силы уходят на тренерство в проекте «Голос країни».

Напомним, что разгоряченная Дорофеева потрясла "персиками" в полупрозрачном корсете: "Боже, Надюшка...".

Как сообщала Politeka, Дорофеева призналась, что думает о Позитиве, который спелся с Андраде: "Практически жила...".

Также Politeka писала, что Дорофеева кардинально сменила имидж, покорив чувственным фото: «Совсем на себя не похожа».