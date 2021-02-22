Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала новий мрійливий образ

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася атмосферним фото на своїй сторінці в Instagram.

Так, Дорофєєва, яка в минулому році почала сольну кар'єру після розпаду дуету «Время и Стекло», опублікувала своє нове чорно-біле фото. На знімку вона позує крупним планом, наочно демонструючи глядачам свою красу.

На фото видно лише горловину блузи співачки, проте судячи з неї, Надя позує в незвично ніжному і романтичному вбранні. Її волосся виглядає вологим і безладно розлітається по обличчю співачки. Доповнює образ Дорофєєвої чуттєвий макіяж, завдяки якому її очі виглядають особливо виразними.

Варто відзначити, що зазвичай співачка віддає перевагу більш зухвалі образи, однак і такий стиль їй теж шалено йде.

"Перечитав мої думки, а вони всі...о тебе. Soon", - підписала знімок Надя.

Можна припустити, що співачка готується до випуску нової пісні. Принаймні, саме на це сподіваються її шанувальники в коментарях.

"Чекаємо новий хіт, який точно всім зайде", "рядок з нової пісні?", "Нервово чекаю цей день, коли ми почуємо нову пісню", "О боже", "поки ти інтригуєш ми горимо", "Вааааау, нереальна Надюх", "на Майлі Сайрус схожа", "Наша принцеса", "зовсім на себе не схожа, але дуже красива", - пишуть люди.

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