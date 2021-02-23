Надя Дорофєєва розповіла подробиці, що думає про Позитива, відверті зізнання

Як передає Politeka.net в інтерв'ю славі Дьоміну на "Голосі країни" на Youtube-каналі, Надя Дорофєєва зізналася, що дуже переживала, тому, що це була для неї абсолютно нова роль, бути тренером в "Голосі". Попри те, що раніше два роки Дорофєєва сиділа в дитячому "Голосі", їй було не дуже комфортно.

"Там зі мною поруч був не просто хлопець, а мій дуже хороший друг Позитив", - зізналася Надя.

Вона пояснює, що їй було важко без Позитива, зовсім інші відчуття.

На питання ведучого, чим відрізняється, адже в дитячому "Голосі" те ж саме крісло, та сама кнопка, тільки немає поруч "рідного братика".

"Тільки поруч немає людини, з якою я десять років практично жила. Ми так звикли один до одного. Я по ньому сумую, але я розумію, що кожен з нас йде своєю дорогою зі своїми цілями", - приголомшила визнанням співачка.

Співачка також заявила, що перші хвилювання пройшли та на останньому випуску, попри хвилювання, вона відчула, що це місце їй подобається дуже сильно.

Зірка зізналася, що на публіці по-іншому навіть відчуває себе без Позитива.

"Вже сьогодні я відчуваю себе набагато комфортніше, і реально хочу почути і "вкрасти" до себе в команду найсильніших і крутих хлопців. Я така натхненна", - розповіла Дорофєєва.

Тоді Дьомін запитав, коли ж настане момент на шоу, що вони з Тіною або з іншими тренерами будуть видирати один одному волосся:

"Я думаю, що я цим займатися не буду, Діма цим займатися не буде, ніхто тут таким не буде займатися, ми тут все-таки, щоб допомагати хлопцям", - відповіла знаменитість.

Вона також розповіла, кого чекає у свою команду. "Ми їхні друзі, які повинні вказати на якісь моменти, підказати щось, у кожного з нас величезний сценічний досвід", - сказала Дорофєєва.

Не обійшлося без коментарів, в яких шанувальники бурхливо обговорюють образ Дорофєєвої:

"Я зрозумів кого мені нагадує Додо з цією зачіскою: молоду Ірину Аллегрову 😅", "Не йде Наді цей колір і ця зачіска!!! багато хто зі мною згодні!

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