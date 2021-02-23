Надя Дорофеева рассказала подробности, что думает о Позитиве, откровенные признания
Как передает Politeka.net в интервью Славе Дьомину на "Голосе країни" на Youtube-канале, Надя Дорофеева призналась, что очень переживала, потому, что это была для нее совершенно новая роль, быть тренером в "Голосе". Несмотря на то, что раньше два года Дорофеева сидела в детском "Голосе", ей было не слишком комфортно.
"Там со мной рядом был не просто парень, а мой очень хороший друг Позитив", - призналась Надя.
Она объясняет, что ей было тяжело без Позитива, совсем другие ощущения.
На вопрос ведущего, чем отличается, ведь в детском "Голосе" то же самое кресло, та самая кнопка, только нет рядом "родного братишки".
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"Только рядом нет человека, с которым я десять лет практически жила. Мы так привыкли друг к другу. Я по нему скучаю, но я понимаю, что каждый из нас идет своей дорогой со своими целями", - ошарашила признанием певица.
Певица также заявила, что первые волнения прошли и на последнем выпуске, несмотря на волнения, она почувствовала, что это место ей нравится очень сильно.
Звезда призналась, что на публике по-другому даже ощущает себя без Позитива.
"Уже сегодня я чувствую себя намного комфортнее, и реально хочу услышать и "украсть" к себе в команду самых сильных и крутых ребят. Я так вдохновлена", - рассказала Дорофеева.
Тогда Дьомин спросил, когда же наступит момент на шоу, что они с Тиной или с другими тренерами будут выдирать друг другу волосы:
"Я думаю, что я этим заниматься не буду, Дима этим заниматься не будет, никто здесь таким не будет заниматься, мы здесь все таки, чтобы помогать ребятам", - ответила знаменитость.
Она также рассказала, кого ждет в свою команду. "Мы их друзья, которые должны указать на какие-то моменты, подсказать что-то, у каждого из нас огромный сценический опыт", - сказала Дорофеева.
Не обошлось без комментариев, в которых поклонники бурно обсуждают образ ДОрофеевой:
"Я понял кого мне напоминает Додо с этой причёской : молодую Ирину Аллегрову 😅", "Не идет Наде этот цвет и эта прическа!!! многие со мной согласны!
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