Популярна українська співачка Надя Дорофєєва продовжує змінювати образи, підкорюючи стрункою фігурою

Кілька днів тому дівчина почала ділитися новими кадрами в сміливому образі. Спеціально для модної зйомки Надя приміряла корсет з прозорими вставками з боків. Ідеальні вигини дівчини вдалося підкреслити завдяки дизайну наряду нюдового відтінку.

Так, співачка позувала на одному зі своїх фото, які представила в розділі Сторі, в прозорому корсеті від українського бренду Statnaia Corsets і джинсах світлого синього відтінку, які було не видно через позу зірки-тільки ремінець ззаду.

Надя відхилила голову назад, підкреслюючи бюст і акцентуючи на ньому увагу. Примітно, що заради таких форм дівчині не доводиться сидіти на дієтах, адже вона завжди була досить стрункою і їй не доводилося турбуватися про вагу в серьез.

Також безбашенна Дорофєєва чесно продемонструвала всі безумства, танці, забавні діалоги, які відбувалися напередодні її концерту в Одесі.

"З трепетом ділюся з вами першими репетиціями і знайомлю вас зі своєю командою ♥️ мене розривають емоції і хочеться вас усіх бачити на своєму концерті якомога швидше! Приємного всім перегляду 😎", - не втримала емоцій Надя, підписуючи кадри.

"Класне відео ♥️ з початком!", "І слухати, і дивитися на вас – одне задоволення! Команда супер!! Ми раді, що ти знайшла своїх людей🔥", " щось типу вечірки🤪", " Надя, який теплий влог😍 Так класно, що ви з командою так кайфуті ❤️", " Боже, Надюшка, вітаю з першим виступом! Спасибі за влог!! Було приємно подивитися) "" улюблена наша, го побільше влогів? У тебе таке цікаве і насичене життя 😂♥️", - пишуть фанати.

Нагадавши, соковита Дорофєєва в корсеті солодко зігнулася, заговоривши про безсонні ночі: "це страждання...".

Як повідомляла Politeka, Дантес попросив ради, що робити з Дорофєєвою наодинці: "може ігри якісь?".

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