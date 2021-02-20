Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает менять образы, покоряя стройной фигурой

Несколько дней назад девушка начала делиться новыми кадрами в смелом образе. Специально для модной съемки Надя примерила корсет с прозрачными вставками по бокам. Идеальные изгибы девушки удалось подчеркнуть благодаря дизайну наряда нюдового оттенка.

Так, певица позировала на одном из своих фото, которые представила в разделе Стори, в прозрачном корсете от украинского бренда Statnaia Corsets и джинсах светлого синего оттенка, которые было не видно из-за позы звезды – только ремешок сзади.

Надя отклонила голову назад, подчеркивая бюст и акцентируя на нем внимание. Примечательно, что ради таких форм девушке не приходится сидеть на диетах, ведь она всегда была довольно стройной и ей не приходилось беспокоиться о весе в серьез.

Также безбашенная Дорофеева честно продемонстрировала все безумства, танцы, забавные диалоги, которые происходили в преддверии ее концерта в Одессе.

"С трепетом делюсь с вами первыми репетициями и знакомлю вас со своей командой ♥️ Меня разрывают эмоции и хочется вас всех видеть на своем концерте как можно скорее! Приятного всем просмотра 😎", - не удержала эмоций Надя, подписывая кадры.

"Классное видео ♥️ с началом!", "И слушать, и смотреть на вас – одно удовольствие! Команда супер!! Мы рады, что ты нашла своих людей🔥", "что-то типа вечеринки 🤪", "Надя, какой тёплый влог😍 Так классно, что вы с командой так кайфуте ❤️", "Боже, Надюшка, поздравляю с первым выступлением! Спасибо за влог!! Было приятно посмотреть)" "Любимая наша, го побольше влогов? У тебя такая интересная и насыщенная жизнь 😂♥️", - пишут фанаты.

Напомним, сочная Дорофеева в корсете сладко изогнулась, заговорив о бессонных ночах: "Это страдания...".

Как сообщала Politeka, Дантес попросил совета, что делать с Дорофеевой наедине: "Может игры какие-то?".

Также Politeka писала, раскрепощенная Дорофеева показала самый "сок" в костюме с вырезами: "Опасная Надя"