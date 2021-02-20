Популярная украинская певица Надя Дорофеева продолжает менять образы, покоряя стройной фигурой
Несколько дней назад девушка начала делиться новыми кадрами в смелом образе. Специально для модной съемки Надя примерила корсет с прозрачными вставками по бокам. Идеальные изгибы девушки удалось подчеркнуть благодаря дизайну наряда нюдового оттенка.
Так, певица позировала на одном из своих фото, которые представила в разделе Стори, в прозрачном корсете от украинского бренда Statnaia Corsets и джинсах светлого синего оттенка, которые было не видно из-за позы звезды – только ремешок сзади.
Надя отклонила голову назад, подчеркивая бюст и акцентируя на нем внимание. Примечательно, что ради таких форм девушке не приходится сидеть на диетах, ведь она всегда была довольно стройной и ей не приходилось беспокоиться о весе в серьез.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Позитиву из "Время и Стекло" нашли эффектную замену Дорофеевой: "Да простит меня Надя..."
Анджелина Джоли сверкнула упругими ягодицами в распутном платье без белья: "Виды восхитительные"
Мишель Андраде укатила вместе с Позитивом подальше от Дорофеевой, мечты сбываются: "Ого, не знали!"
ЧП с Настей Каменских, жена Потапа срочно обратилась к украинцам: «Друзья, пожалуйста...»
Также безбашенная Дорофеева честно продемонстрировала все безумства, танцы, забавные диалоги, которые происходили в преддверии ее концерта в Одессе.
"С трепетом делюсь с вами первыми репетициями и знакомлю вас со своей командой ♥️ Меня разрывают эмоции и хочется вас всех видеть на своем концерте как можно скорее! Приятного всем просмотра 😎", - не удержала эмоций Надя, подписывая кадры.
"Классное видео ♥️ с началом!", "И слушать, и смотреть на вас – одно удовольствие! Команда супер!! Мы рады, что ты нашла своих людей🔥", "что-то типа вечеринки 🤪", "Надя, какой тёплый влог😍 Так классно, что вы с командой так кайфуте ❤️", "Боже, Надюшка, поздравляю с первым выступлением! Спасибо за влог!! Было приятно посмотреть)" "Любимая наша, го побольше влогов? У тебя такая интересная и насыщенная жизнь 😂♥️", - пишут фанаты.
Напомним, сочная Дорофеева в корсете сладко изогнулась, заговорив о бессонных ночах: "Это страдания...".
Как сообщала Politeka, Дантес попросил совета, что делать с Дорофеевой наедине: "Может игры какие-то?".
Также Politeka писала, раскрепощенная Дорофеева показала самый "сок" в костюме с вырезами: "Опасная Надя"