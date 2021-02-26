Муж украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес оконфузился во время съемок «Лиги смеха»

Как передает Politeka.net, в Инстаграм «1+1» появился отрывок, в котором над Дантесом посмеялись не только зрители, но и коллеги.

Владимир стал возмущаться, что ему приходится выбирать команды по остаточному принципу. Потап посоветовал артисту не жаловаться, ведь ему за участие в шоу платят деньги.

«А что тут платят за передачу?», - удивился Дантес, чем вызвал бурю смеха в зале.

Маша Ефросинина, которая сидела рядом, покраснела и закрыла лицо руками.

«В «Лиге смеха» возможно все - во втором выпуске нового сезона юмористы покажут, что бы произошло, если бы житомирский музей космонавтики посетил Илон Маск. Команда «Ветераны космических войск» изобразят типичную ситуацию в любом ночном клубе, когда из-за громкой музыки невозможно разговаривать и слышать друг друга. А «Стадион Дубрава» покажет первый рабочий день полицейского на службе. Напоминаем, что в этом сезоне за победу борются «Титаны Юмора», поэтому скучно вам точно не будет», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники шоу оставили несколько отзывов.

«Великолепные кадры», «Хотелось бы уже увидеть», «Прикольные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Надя Дорофеева с кислым лицом обратилась к фанатам, фото все объясняет: "Это я так ваши...".

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