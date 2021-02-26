Співачка Надя Дорофєєва поставила публіку в глухий кут новим кадром
Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіже фото, на якому постала в непривабливому світлі.
Так, завжди миловидна Дорофєєва, яку фанати звикли бачити в стильних нарядах, на цей раз вирішила здивувати, з'явившись в несподіваному образі. Дівчина зняла своє відображення в дзеркалі, зокрема, частково груди, шию і обличчя. На її плечах була накидка, а на голові спеціальний чепець. А ось обличчя Наді не впізнати: зірка нанесла на шкіру якусь рідину темного кольору.
Звичайно, можна здогадатися, що це косметична маска, але деякі, напевно, вже встигли злякатися, що, мовляв, співачка з собою зробила.
"Збудилися? Розумію вас...", - з гумором підписала кадр Дорофєєва.
Пластичні хірурги занесли Аллі Пугачовій смертельну інфекцію: "Тихо загиналася"
Анджеліна Джолі красиво вигнулася в морі, показавши свої мокрі принади: "Афродіта"
Онука-красуня легендарного Чапкіса з бездонним декольте змусила чоловіків пищати від захвату: "Белла!"
Леся Нікітюк поклала око на сина Потапа, а він і не проти: "Дорослий вже"
Горе у Катерини Кухар, суддя "Танців з зірками" втратила доньку: "Коли вийшла до глядачів..."
Мабуть, зірка вже готується до весни і щосили наводить красу. До цього Надя порадувала шанувальників чудовим настроєм під час прогулянки, зробивши приголомшуюче відкриття: "Друзі, ви якщо в місті, зупиніться, дивіться, ось так... (Надя на повні груди втягнула в себе повітря, - ред.) Пахне весно - кажу!"
Не відстає від неї в епатажі і її чоловік, співак Володимир Дантес. Він теж любить шокувати публіку зухвалими (і, часом, явно дивними) витівками.
Зокрема, артист нещодавно поділився кадрами в "сторіз", на яких сидів зі спущеними штанями на унітазі. Поки його не гукнули, здавалося, що він спить.
"Коли щось вийшло з-під контролю (і це не двозначна фраза)", - підписав він кадри, додавши пару смайликів.
Нагадаємо, що Дорофєєва кардинально змінила імідж, підкоривши чуттєвим фото: "зовсім на себе не схожа»
Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої зі своїм " близнюком "викликав бурю емоцій у дружини Монатіка і Козловського:" Надя, ти?"