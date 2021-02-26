Співачка Надя Дорофєєва поставила публіку в глухий кут новим кадром

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в "сторіз" в Instagram свіже фото, на якому постала в непривабливому світлі.

Так, завжди миловидна Дорофєєва, яку фанати звикли бачити в стильних нарядах, на цей раз вирішила здивувати, з'явившись в несподіваному образі. Дівчина зняла своє відображення в дзеркалі, зокрема, частково груди, шию і обличчя. На її плечах була накидка, а на голові спеціальний чепець. А ось обличчя Наді не впізнати: зірка нанесла на шкіру якусь рідину темного кольору.

Звичайно, можна здогадатися, що це косметична маска, але деякі, напевно, вже встигли злякатися, що, мовляв, співачка з собою зробила.

"Збудилися? Розумію вас...", - з гумором підписала кадр Дорофєєва.

Мабуть, зірка вже готується до весни і щосили наводить красу. До цього Надя порадувала шанувальників чудовим настроєм під час прогулянки, зробивши приголомшуюче відкриття: "Друзі, ви якщо в місті, зупиніться, дивіться, ось так... (Надя на повні груди втягнула в себе повітря, - ред.) Пахне весно - кажу!"

Не відстає від неї в епатажі і її чоловік, співак Володимир Дантес. Він теж любить шокувати публіку зухвалими (і, часом, явно дивними) витівками.

Зокрема, артист нещодавно поділився кадрами в "сторіз", на яких сидів зі спущеними штанями на унітазі. Поки його не гукнули, здавалося, що він спить.

"Коли щось вийшло з-під контролю (і це не двозначна фраза)", - підписав він кадри, додавши пару смайликів.

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