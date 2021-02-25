Муж известной украинской певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес нашел свою копию среди животного мира

Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист и муж популярной певицы Нади Дорофеевой Владимир Дантес часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Недавно он опубликовал забавную фотографию, на которой позирует в компании милейшей собаки. Причем, как отметили фолловеры Вовы, они с животным очень похожи.

На новом снимке, который выложил певец, он запечатлен в автомобиле вместе с большой рыжей собакой. Животное жалобно смотрит в камеру, а Вова ей подражает, сделав похожее выражение лица. Обаяния этому снимку придает яркий солнечный луч, который пробивается сквозь окно машины, освещая часть собаки и лица исполнителя.

В подписи к публикации Дантес написал: "Добрейший вечерок. Я обожаю собак. А вы кого больше любите 🐱 или 🐶 ?". Конечно же поклонники артиста не оставили без внимания такую публикацию, Вову засыпают комплиментами и ответами в комментариях к фото. "Надя ты?", "Как вы похожи!", "Тебя любим больше", "Думала, что собак, но потом у меня появился кот. Теперь люблю котов и собак одинаково", "Надя так изменилась", "И котов, и собак", "У песеля взгляд круче, чем у кота из Шрека", "Котики", "Собак", "Собак. Но крупных. А дома кошка", - пишут в комментариях к фото Дантеса.

Напомним, Дорофеева устроила ролевые игры в постели, Дантесу понравилось: "Сестрица, львица и тигрица…".

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