Надя Дорофеева удивила перевоплощением в постели, жаркие снимки

Певица Надя Дорофеева, показала в своей соцсети какой разной бывает. Она разместила фото в нескольких абсолютно контрастных образах, снимки девушка разместила в своем аккаунте на Instagram, об этом пишет Politeka.net.

"Ставь в комментах эмоджи, кто ты сегодня 1.сестрица 💁🏼‍♀️ 2.львица 🦁 3.тигрица 🐯 4.сурок 5.ленивец", - предложила певица.

Надя позировала входя в образ. Она перемещалась по кровати превращаясь в грозную львицу, милого сурка и беззаботного ленивца, умиляя поклонников своим видом.

Фанаты не удержались, и написали Наде свои эмоджи, а также подчеркнули, как девушка хорошо выглядит. Некоторым поклонникам даже показалось, что Наде пора уже поравиться на пару килограмм.

"Слишком мило и слишком красиво😍❤️❤️", "С такой причёской значительно лучше", "Ленивец поза неплохая", "Обратно ножки, ура.", "Надюша, поправьтесь на пару кил", "Татушки зачёт, во сколько лет ты набила первую? 😍", - написали поклонники.

Не так давно Дорофеева стала раскручиваться как сольная исполнительница, и даже записала песню с горячим названием "Горит". Теперь Дорофеева собрала новую команду, с которой будет выступать на открытом концерте в Одессе.

Об этом не так давно Надя делала небольшой пост.

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