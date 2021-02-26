Певица Надя Дорофеева поставила публику в тупик новым кадром
Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала в "сториз" в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в неприглядном свете.
Так, всегда миловидная Дорофеева, которую фанаты привыкли видеть в стильных нарядах, на этот раз решила удивить, появившись в неожиданном образе. Девушка засняла свое отражение в зеркале, в частности, частично грудь, шею и лицо. На ее плечах была накидка, а на голове специальный чепец. А вот лицо Нади не узнать: звезда нанесла на кожу некую жижу темного цвета.
Конечно, можно догадаться, что это косметическая маска, но некоторые, наверно, уже успели испугаться, что, мол, певица с собой сделала.
"Возбудились? Понимаю вас...", - с юмором подписала кадр Дорофеева.
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Видимо, звезда уже готовится к весне и вовсю наводит красоту. До этого Надя порадовала поклонников замечательным настроением во время прогулки, сделав ошеломляющее открытие: "Ребят, вы если в городе, остановитесь, смотрите, вот так... (Надя полной грудью втянула в себя воздух, - ред.) Пахнет весной - отвечаю!"
Не отстает от нее по части эпатажа и ее супруг, певец Владимир Дантес. Он тоже любит шокировать публику дерзкими (и, порой, явно странными) выходками.
В частности, артист недавно поделился кадрами в "сториз", на которых сидел со спущенными штанами на унитазе. Пока его не окликнули, казалось, что он спит.
"Когда что-то вышло из-под контроля (и это не двусмысленная фраза)", - подписал он кадры, добавив пару смайликов.
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