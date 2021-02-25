Чоловік відомої української співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес знайшов свою копію серед тваринного світу

Як повідомляє Politeka.net, відомий український артист і чоловік популярної співачки Наді Дорофєєвої Володимир Дантес часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Нещодавно він опублікував забавну фотографію, на якій позує в компанії наймилішого собаки. Причому, як відзначили фоловери Вови, вони з твариною дуже схожі.

На новому знімку, який виклав співак, він зображений в автомобілі разом з великим рудим собакою. Тварина жалібно дивиться в камеру, а Вова їй наслідує, зробивши схожий вираз обличчя. Чарівності цьому знімку надає яскравий сонячний промінь, який пробивається крізь вікно машини, висвітлюючи частину собаки і обличчя виконавця.

У підписі до публікації Дантес написав: "Добрий вечір. Я обожнюю собак. А ви кого більше любите 🐱 або 🐶 ?". Звичайно ж шанувальники артиста не залишили без уваги таку публікацію, Вову засипають компліментами і відповідями в коментарях до фото. "Надя ти?", "Як ви схожі!", "Тебе любимо більше", "Думала, що собак, але потім у мене з'явився кіт. Тепер люблю котів і собак однаково", "Надя так змінилася", "І котів, і собак", "У песика погляд крутіше, ніж у кота з Шрека", "Котики", "Собак", "Собак. Але великих. А вдома кішка", - пишуть в коментарях до фото Дантеса.

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