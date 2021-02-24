Співачка Надя Дорофєєва влаштувала переполох новим фото та зухвалою заявою

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжий знімок, на якому позувала в стильному образі.

Надя в смарагдовому світшоті й натягнутій на очі блідо-блакитній панамці постала з телефоном в руці. Дівчина нахилила голову, тому склалося враження, що вона сиділа з кислою "міною", та ще й приховала пів-обличчя за головним убором.

"Це я так читаю ваші коменти 🤓", - звернулася Дорофєєва до своїх фанатів.

Слова артистки зачепили публіку за живе. Користувачі "вишикувалися в чергу", щоб прокоментувати побачене:

"Тип без емоцій? 🗿🗿🗿"; "А ми так дивимося твої пости і сторіс 😂 😂" - "за фактами😎, тільки у нас більш кам'яне обличчя 🗿 😂 ☝"; "Одним оком 😂 👏 🙌"; "А де емоції на наші коментарі особливо коментарі від твоїх dodo family 😇 🥺"; "Наші коменти потрібно ще й лайкати 😂 😉"; "Дай панаму поносити😢"; "Ми так сидимо дивимося в телефон і чекаємо пісню DOROFEEVA😍"; "Але взагалі по обличчю можна визначити, що Наді не дуже коментарі подобаються".



Раніше ми розповідали, як Дорофєєва вилила душу, розповівши, як сумує за своїм колишнім колегою Позитивом - пара майже десять років співала пліч-о-пліч в групі "Время и Стекло".

Як відомо, Надя стала теренером "Голос країни". До цього дівчина разом з Позитивом була в журі дитячого "Голосу". Тому зараз, опинившись без екс-партнера, їй несолодко.

"Поруч немає людини, з якою я десять років практично жила. Ми так звикли один до одного. Я по ньому сумую, але я розумію, що кожен з нас йде своєю дорогою зі своїми цілями", - приголомшила зізнанням співачка.

Нагадаємо, що Дорофєєва кардинально змінила імідж, підкоривши чуттєвим фото: "зовсім на себе не схожа»

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