Известная певица Надежда Дорофеева, которая недавно начала сольную карьеру, заскучала в гостях у лучшей подруги

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала несколько видео, показав поклонникам, как она проводит вечер. Сначала Дорофеева сняла свою подружку Леру Бородину, которая не могла отвлечься от новой социальной сети Клабхаус. Женщина сидела за столом и слушала, что говорят в одной из комнат соцсети. Судя по видео, у Нади никак не получалось привлечь внимание подруги

«Теперь так проходят встречи с подругами. Клабхаус мать его», - подписала видео звезда.

На втором видео Надя сняла себя крупным планом, показав, что ей очень скучно. Она изобразила грустное и скучающее выражение лица. Несмотря на это, выглядела она очень горячо. Красотка расстегнула кофточку, организовав весьма глубокое декольте. Поклонники не могли оторвать взгляд от вечернего образа певицы.

«С тобой так весело, Бородина», - подписала она видео.

Как известно, Надежда Дорофеева и Лера Бородина являются совладелицами бренда одежды «So DoDo». Дорофеева в одном из интервью признавалась, что всегда мечтала начать бизнес с Бородиной, которая является успешной бизнес-вумен.

Напомним, что Дорофеева кардинально сменила имидж, покорив чувственным фото: «Совсем на себя не похожа».

Как сообщала Politeka, Дорофеева с кислым лицом обратилась к фанатам, фото все объясняет: "Это я так ваши...".

Также Politeka писала, что горячая Дорофеева развалилась на полу и пошалила язычком, наделав шуму в сети: «Весело».