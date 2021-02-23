До чого ж красива жінка

Українська співачка Надя Дорофєєва вміє запаморочити голову своїми яскравими образами

Як передає Politeka.net, навіть у повсякденному житті зірка примудряється виглядати чарівно. На одній з фан-сторінок в Instagram опублікували архівне фото 30-річної красуні. На знімку співачка зняла крупним планом своє обличчя, зробивши акцент на своїх розкішних губах і білосніжних зубах.

Дорофєєва розвалилася на підлозі, в результаті чого її волосся розсипалося на килимі. Вона побешкетувала язичком, щоб знімок став особливо пікантним. На шиї у зірки було помітне татуювання. Її вуха прикрашали масивні сережки.

"Як проходить ваш день?",- підписали фото автори аккаунта.

У коментарях шанувальники стали ділитися своїм настроєм, але також не забували робити компліменти своєму кумиру.

"Така красива", "ідеальна зовнішність", «день проходить нормально, розмірено», «Весело», "відмінно", - пишуть шанувальники.

Як відомо, Надя Дорофєєва нещодавно почала сольну кар'єру. Це сталося після того, як група «Время и Стекло», де дівчина співала 10 років, розпалася. Перший хіт Дорофєєвої під назвою «Горить» підірвав хіт-паради. Однак поки красуня не поспішає презентувати нові пісні. Всі її сили йдуть на тренерство в проекті "Голос країни".

Нагадаємо, що розпалена Дорофєєва потрясла "персиками" в напівпрозорому корсеті:"Боже, Надюшка...".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва зізналася, що думає про Позитива, який заспівав з Андраде: "практично жила...".

Також Politeka писала, що Дорофєєва кардинально змінила імідж, підкоривши чуттєвим фото:"зовсім на себе не схожа".