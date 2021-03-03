Артистка чуть не выпрыгнула из штанов

Известный исполнитель Макс Барских не смог сдержать эмоций рядом с танцующей Дорофеевой

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц в Инстаграм появился отрывок с концерта, который проходил в эфире «Русского радио». Макс Барских выступал со своими песнями, но его концерт был бесстыже прерван.

«Ты моя самая большая любовь», - пел Барских, когда к нему на сцену выскочила заведенная Надя Дорофеева.

Артистка начала танцевать, крутить головой и подпевать Максу. Стоит отметить, что Барских не растерялся и подставил микрофон коллеге, которая тут же включилась в песню. Через пару секунд Надя крепко поцеловала Макса в щеку и удалилась со сцены.

«Такого в сценарии не было. Самый неожиданный дуэт на Большом Весеннем Концерте. @max_barskih и @nadyadorofeeva. Как вам такой тандем?», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники звезд стали оставлять различные отзывы о поступке Нади.

«Ничего себе, зажгла», «Дантесу пора ревновать», «Красиво вошла))», «Огонь», «Супер», «Как мило», «Это любовь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что мужу Дорофеевой, певцу Владимиру Дантесу, вряд ли понравится такое сумасбродное поведение супруги.

Напомним, что дерзкий Макс Барских возбудил интерес фанаток новым необычным образом: "Ух, какой!".

Как сообщала Politeka, Макс Барских больше не одинок, слухи о связи с известной певицей подтвердились: "С Лободой сердце бьется".

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