Відомий український співак Макс Барських - кумир мільйонів жінок

Чутки про особисте життя артиста множаться, а іноді Макс і сам їх підігріває, пише Politeka.net.

Артист ретельно приховує інформацію про любовні стосунки, тому будь-яка його поява в компанії розкішної красуні породжує чутки про роман.

Так, вже давно люди говорять про роман Барських з колегою - колишньою учасницею групи "ВІА Гра", Мішею Романовою. Подейкують навіть, що Макс - батько дитини Міші, ім'я батька якої вона приховує.

Цього разу Романова розмістила фото зі співаком. Обидва відпочивали на яхті. Артист був у сорочці, яку відчинив і блиснув красивим торсом. Також він надів плавки.

Співак встав у цікаву позу, ніби плануючи сісти на шию Міші. Співачка в блакитному бікіні широко посміхалася, тримаючи в руці келих. Її волосся розвіював вітер.

Таким знімком артистка вирішила підкріпити відповідь на питання одного з підписників.

"Що подаруєш Максу на ДР?",- поцікавився шанувальник.

"Макс любить неординарні подарунки, більше творчі! Цього року думаю, є ідеї?",- написала зірка.

Публікація не зібрала багато лайків і коментарів, адже в сторіс зробити це у відкритому доступі неможливо.

Відзначимо, самі Макс Барських і Міша Романова заперечують роман. Обидва заявляють, що між ними просто дружба.

Артисти родом з Херсона, вони познайомилися ще в школі.

За словами Романової, вона цілком довіряє своєму колезі, і тільки він здатний її "відчути".

Нагадаємо, подруга Макса Барських у вузькому ТОПі виставила своє "багатство", переплюнувши Памелу Андерсон

А ще Politeka писала, що соковита подруга Макса Барських в крихітному бікіні розбурхала фантазії

Також Politeka повідомляла, що подружка Макса Барських ледь не вивалила бюст з запаморочливого декольте