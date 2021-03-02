Відомий український співак Макс Барських - кумир мільйонів жінок
Чутки про особисте життя артиста множаться, а іноді Макс і сам їх підігріває, пише Politeka.net.
Артист ретельно приховує інформацію про любовні стосунки, тому будь-яка його поява в компанії розкішної красуні породжує чутки про роман.
Так, вже давно люди говорять про роман Барських з колегою - колишньою учасницею групи "ВІА Гра", Мішею Романовою. Подейкують навіть, що Макс - батько дитини Міші, ім'я батька якої вона приховує.
Цього разу Романова розмістила фото зі співаком. Обидва відпочивали на яхті. Артист був у сорочці, яку відчинив і блиснув красивим торсом. Також він надів плавки.
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Співак встав у цікаву позу, ніби плануючи сісти на шию Міші. Співачка в блакитному бікіні широко посміхалася, тримаючи в руці келих. Її волосся розвіював вітер.
Таким знімком артистка вирішила підкріпити відповідь на питання одного з підписників.
"Що подаруєш Максу на ДР?",- поцікавився шанувальник.
"Макс любить неординарні подарунки, більше творчі! Цього року думаю, є ідеї?",- написала зірка.
Публікація не зібрала багато лайків і коментарів, адже в сторіс зробити це у відкритому доступі неможливо.
Відзначимо, самі Макс Барських і Міша Романова заперечують роман. Обидва заявляють, що між ними просто дружба.
Артисти родом з Херсона, вони познайомилися ще в школі.
За словами Романової, вона цілком довіряє своєму колезі, і тільки він здатний її "відчути".
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