Макс Барских рассказал о своей совместной работе с российской исполнительницей Зиверт
Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram Макс показал настоящее волшебство, как рождаются хиты в студии звукозаписи (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).
Певец признался, что ему сложно было сотрудничать, по его словам, дуэт — это яркое и очень эмоциональное путешествие, однако с певицей Зиверт все сложилось наилучшим образом.
В кадрах видео видно, что музыканты, как говорится, нашли друг друга.
"Мы очень долго искали ту самую песню, звучание и смысл, которые могли бы объединить поклонников нашей музыки.", - признался Макс.
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Поддатая Полякова разделась и полезла с Ефросининой и Плакидюк в чан на даче: "Как японские обезьяны..."
Хименес-Браво из "Мастер Шеф" показал слишком личное фото, вызвав отвращение: "Фу, сейчас вырвет"
Не стало звезды сериалов "Корона" и "Аббатство Даунтон", подробности трагедии: "им восхищались миллионы"
"Женился": сияющий Киркоров вывел в свет юную красотку, Пугачева забыта навсегда
Также Барских называет дуэт своей творческой семьей.
"Мы теперь вместе! И это настоящее богатство…. Ну, а пока погружайтесь в наш вайб..."
Фанаты тут же прореагировали на новость от Макса, прокомментировав увиденное и услышанное. Звучание действительно поражает слух.
Певица Зиверт на своей станице в Инстаграм также рассказала, что "мысли об этом творческом союзе закрались давно".
"Ого, вот это круто думаю будет 😍песни Макса и Зиверт могу слушать без остановки, одну за одной. А тут оба в одной песне🥰Это уже кайф!", ", "Девченки атаковали, только что было мало комментариев, уже 😂много.", "Классный бит, Макс👍", "Это будет бомба 🔥🔥🔥", "Это настоящее богатство 💯💯💯"
Напомним, что дерзкий Макс Барских возбудил интерес фанаток новым необычным образом: "Ух, какой!".
Как сообщала Politeka, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".
Также Politeka писала, что подруга Макса Барских в узком топе выставила свое "богатство", переплюнув Памелу Андерсон: "Роскошная".