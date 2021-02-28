Макс Барских рассказал о своей совместной работе с российской исполнительницей Зиверт

Как сообщает Politeka.net, в своем Instgaram Макс показал настоящее волшебство, как рождаются хиты в студии звукозаписи (чтобы посмотреть весь ролик, доскролльте страницу до конца).

Певец признался, что ему сложно было сотрудничать, по его словам, дуэт — это яркое и очень эмоциональное путешествие, однако с певицей Зиверт все сложилось наилучшим образом.

В кадрах видео видно, что музыканты, как говорится, нашли друг друга.

"Мы очень долго искали ту самую песню, звучание и смысл, которые могли бы объединить поклонников нашей музыки.", - признался Макс.

Также Барских называет дуэт своей творческой семьей.

"Мы теперь вместе! И это настоящее богатство…. Ну, а пока погружайтесь в наш вайб..."

Фанаты тут же прореагировали на новость от Макса, прокомментировав увиденное и услышанное. Звучание действительно поражает слух.

Певица Зиверт на своей станице в Инстаграм также рассказала, что "мысли об этом творческом союзе закрались давно".

"Ого, вот это круто думаю будет 😍песни Макса и Зиверт могу слушать без остановки, одну за одной. А тут оба в одной песне🥰Это уже кайф!", ", "Девченки атаковали, только что было мало комментариев, уже 😂много.", "Классный бит, Макс👍", "Это будет бомба 🔥🔥🔥", "Это настоящее богатство 💯💯💯"

Напомним, что дерзкий Макс Барских возбудил интерес фанаток новым необычным образом: "Ух, какой!".

Как сообщала Politeka, горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

Также Politeka писала, что подруга Макса Барских в узком топе выставила свое "богатство", переплюнув Памелу Андерсон: "Роскошная".