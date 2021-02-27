Популярный певец Макс Барских заинтриговал фанаток новым хитом, сеть в восторге

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский исполнитель Макс Барских активный пользователь Instagram, где часто радует свою армию поклонников яркими публикациями о своей жизни. Так, недавно артист выложил в сеть дерзкое фото, на котором появился в необычном образе, а в подписи к нему заинтриговал новинками.

На новом фото Макс запечатлен по пути на репетицию, как сам рассказал, за его спиной видно какое-то странное сооружение и несколько автомобилей. Пере камерой певец появился в необычном образе – на нем стильные темные брюки с черными ботинками и интересный свитер, поверх которого он накинул черную кожаную косуху. На лице артиста черная маска и солнцезащитные очки, он уверенно шагает по асфальту.

В подписи к фотографии Барских загадочно написал: "Иду на репетицию. Скоро много нового". Конечно же новая публикация красавчика не осталась без внимания поклонников, фотографию принялись активно обсуждать, засыпая артиста комплиментами.

"Заинтриговал! Сколько тайн и загадок, возбуждающих интерес", "Вот это мужчина", "Ждем самого крутого артиста – Макса Барских", "Я просто люблю. И все", "Красавчик", "Прямо байкер, класс", "Молодец", "К потеплению годного, веселого, чтоб было под что радоваться весне", "Что-то мне кажется здесь у тебя такие эмоции", "Макс, классный образ", "Ждем! Надеюсь, песни исключительно твоего авторства. А то тандем с Анной Бостон мне не заходит. Извиняюсь, если обидела", "Вы могли бы стать профессиональной моделью", "Мужик, ты не Кристалл, не надо носить Dior", - пишут в комментариях к фото.

Напомним, Горячий Макс Барских на прогулке поразил внешним видом в повседневной жизни: "Сильно уже хочется".

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