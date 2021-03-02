Известный украинский певец Макс Барских - кумир миллионов женщин

Слухи о личной жизни артиста множатся, а иногда Макс и сам их подогревает, пишет Politeka.net.

Артист тщательно скрывает информацию о любовных отношениях, поэтому любое его появление в компании роскошной красотки порождает слухи о романе.

Так, уже давно люди говорят о романе Барских с коллегой - бывшей участницей группы "ВИА Гра", Мишей Романовой. Поговаривают даже, что Макс - отец ребенка Миши, имя отца которого она скрывает.

В этот раз Романова разместила фото с певцом. Оба отдыхали на яхте. Артист был в рубашке, которую распахнул и сверкнул красивым торсом. Также он надел плавки.

Певец встал в интересную позу, будто планируя сесть на шею Миши. Певица в голубом бикини широко улыбалась, держа в руке бокал. Ее волосы развеивал ветер.

Таким снимком артистка решил подкрепить ответ на вопрос одного из подписчиков.

"Что подаришь Максу на ДР?", - поинтересовался поклонник.

"Макс любит неординарные подарки, больше творческие! В этом году думаю, есть идеи?", - написала звезда.

Публикация не собрала много лайков и комментариев, ведь в сторис сделать это в открытом доступе невозможно.

Отметим, сами Макс Барских и Миша Романова отрицают роман. Оба заявляют, что между ними просто дружба.

Артисты родом из Херсона, они познакомились еще в школе.

По словам Романовой, она всецело доверяет своему коллеге, и только он способен ее "почувствовать".

Напомним, подруга Макса Барских в узком топе выставила свое "богатство", переплюнув Памелу Андерсон

А еще Politeka писала, что сочная подруга Макса Барских в крошечном бикини взбудоражила фантазии

Также Politeka сообщала, что подружка Макса Барских едва не вывалила бюст из умопомрачительного декольте