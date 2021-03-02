Известный украинский певец Макс Барских - кумир миллионов женщин
Слухи о личной жизни артиста множатся, а иногда Макс и сам их подогревает, пишет Politeka.net.
Артист тщательно скрывает информацию о любовных отношениях, поэтому любое его появление в компании роскошной красотки порождает слухи о романе.
Так, уже давно люди говорят о романе Барских с коллегой - бывшей участницей группы "ВИА Гра", Мишей Романовой. Поговаривают даже, что Макс - отец ребенка Миши, имя отца которого она скрывает.
В этот раз Романова разместила фото с певцом. Оба отдыхали на яхте. Артист был в рубашке, которую распахнул и сверкнул красивым торсом. Также он надел плавки.
Бывший муж Лорак внезапно прилетел в Москву, как прошло «воссоединение»: «Я люблю мою…»
Отцом ребенка 43-летней Фроловой оказался известный продюсер, Осадчая докопалась: "Отношения начались с…"
Полураздетая Тина Кароль решила еще поскандалить, задрав ножки выше головы: "Елки-палки..."
Пополнение в семье "Холостячки" Мишиной и Эллерта, первые кадры малыша уже в Сети: "Сыночек..."
Драма со слезами разыгралась между Винником и его "бывшей девушкой" на Голосі країни: "Держался как мог"
Певец встал в интересную позу, будто планируя сесть на шею Миши. Певица в голубом бикини широко улыбалась, держа в руке бокал. Ее волосы развеивал ветер.
Таким снимком артистка решил подкрепить ответ на вопрос одного из подписчиков.
"Что подаришь Максу на ДР?", - поинтересовался поклонник.
"Макс любит неординарные подарки, больше творческие! В этом году думаю, есть идеи?", - написала звезда.
Публикация не собрала много лайков и комментариев, ведь в сторис сделать это в открытом доступе невозможно.
Отметим, сами Макс Барских и Миша Романова отрицают роман. Оба заявляют, что между ними просто дружба.
Артисты родом из Херсона, они познакомились еще в школе.
По словам Романовой, она всецело доверяет своему коллеге, и только он способен ее "почувствовать".
Напомним, подруга Макса Барских в узком топе выставила свое "богатство", переплюнув Памелу Андерсон
А еще Politeka писала, что сочная подруга Макса Барских в крошечном бикини взбудоражила фантазии
Также Politeka сообщала, что подружка Макса Барских едва не вывалила бюст из умопомрачительного декольте