Бывшая вокалистка "ВИА Гры" Миша Романова, которой приписывают роман с Максом Барских, заставила трепетать новыми кадрами

Как передает Politeka.net, 30-летняя звезда опубликовала серию свежих "сториз" в Инстаграм, на которых показала свой насыщенный день.

Так, сначала аппетитная красотка заглянула в СПА-салон. Романова расслабилась в турецкой бане и насладилась необычным массажем.

"Сегодня попробовала процедуру "Хамам с пенным массажем". Это такой кайф", - поделилась девушка.

Миша не преминула воспользоваться случаем продемонстрировать точеную фигурку. Певица сфотографировала свое отражение в зеркале, позируя в алом бикини-ниточках. Девушка взбудоражила фантазии нежными изгибами стройного тела.

Далее Романова показала, как едет на репетицию предстоящего концерта. Счастливая блондинка с гордостью показала своего помощника.

"Сегодня у меня такой насыщенный день! Сейчас едем на репетицию во дворец "Украина"... И я не одна, посмотрите, у меня помощник", - произнесла на кадрах звезда.

Рядом с ней в автомобиле сидел ее двухлетний сын. Миша спросила у малыша: "Что ты будешь делать, петь или танцевать?" Мальчик ответил, что петь, и тогда Романова, шутя, предложила: "Споешь вместо меня?".

Во дворце девушка показала, как репетирует вместе со своей командой. Миша в обтягивающем наряде зажгла страстным танцем.

Ранее мы рассказывали, как Романова в смелом платье бесстыдно вывалила главное "достоинство" на всеобщее обозрение. Певица "опасно" расставила руки, казалось, что тугая ткань платья вот-вот окончательно "проиграет" в битве с пышным бюстом и тот вырвется на волю.

Напомним, что обольститель Макс Барских в майке-алкоголичке восхитил поджарым телом и харизмой: "Хорош, красавчик!".

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