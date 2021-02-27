Популярний співак Макс Барських заінтригував фанаток новим хітом, мережа в захваті

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Макс Барських активний користувач Instagram, де часто радує свою армію шанувальників яскравими публікаціями про своє життя. Так, нещодавно артист виклав в мережу зухвале фото, на якому з'явився в незвичайному образі, а в підписі до нього заінтригував новинками.

На новому фото Макс зображений по дорозі на репетицію, як сам розповів, за його спиною видно якусь дивну споруду і кілька автомобілів. Переодягнений співак з'явився в незвичайному образі - на ньому стильні темні штани з чорними черевиками і цікавий светр, поверх якого він накинув чорну шкіряну косуху. На обличчі артиста чорна маска і сонцезахисні окуляри, він впевнено крокує по асфальту.

У підписі до фотографії Барських загадково написав: "Йду на репетицію. Скоро багато нового". Звичайно ж нова публікація красеня не залишилася без уваги шанувальників, фотографію почали активно обговорювати, засинаючи артиста компліментами.

"Заінтригував! Скільки таємниць і загадок, що збуджують інтерес", "Ось це чоловік", "Чекаємо найкрутішого артиста – Макса Барських", "Я просто люблю. І все", "Красунчик", "Прямо байкер, клас", "Молодець", "До потепління придатного, веселого, щоб було під що радіти весні", "Щось мені здається тут у тебе такі емоції", "Макс, класний образ", "Чекаємо! Сподіваюся, пісні виключно твого авторства. А то тандем з Анною Бостон мені не заходить. Перепрошую, якщо образила", "Ви могли б стати професійною моделлю", "Мужик, ти не Кристал, не треба носити Dior", - пишуть в коментарях до фото.

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