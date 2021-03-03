Співак здивував новиною про новий дуеті, заявивши, що " одинаки більше не самотні"

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram відомий співак і серцеїд Макс Барських розмістив відео в якому презентує свій дует з відомою сольною співачкою Zivert.

"З самого першого дня на сцені я був одинаком. Це не егоїзм, просто люблю за все відповідати сам, особливо, коли співаю вам свої історії. Але ця історія про двох душах - таких різних і багато в чому схожих. Одинаки більше не самотні", - написав співак у своєму блозі.

Відеоролик, що супроводжує слова співака, демонструє кадри концертів Макса Барських і зіверт, а також уривки нового треку, що вже встигли підкорити фанатів.

Шанувальники, не в силах стримувати емоції і бажання почути довгоочікуваний дует, засипали колонку коментарів безліччю вигуків схвалення і трепетному очікуванні, в передчутті нового хіта.

Однак були й такі, хто згадав про дует Барських з Лободою, з якою Барський створив дует "Серце б'ється".

"Про Лободу забув😂", "З Лободою серце б'ється", "Ого мене затоптали мурашки від відео😍😍😍", "Дует вогооооонь🔥🔥🔥 вже хочууууу на ваш спільний концерт😍", "Що ти, Макс, що Юля - ви дуже схожі по енергетиці та голоси разом звучать так гармонійно", "Два моїх улюбленця заспівали😍", "Та ну цю мавпу. Макс треба співати одному", - заявили шанувальники.

Раніше Макс вже розповідав про те, що йому складно було співпрацювати, за його словами, дует — це яскрава і дуже емоційна подорож, проте зі співачкою зіверт все склалося найкращим чином.

Нагадаємо, що щасливий Макс Барських емоційно зізнався, з ким у нього все склалося: "ми тепер разом!".

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