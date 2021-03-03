Экс-солистка «ВИА Гры», близкая подруга исполнителя Макса Барских, Миша Романова, рассказала, что сделала со своим лицом

Артистка будоражит фантазии поклонников своей восхитительной внешностью, передает Politeka.net. Некоторые поклонники уверены, что Миша не только сделала маммопластику, но также и перенесла операции на лице.

Неудивительно, почему подобные слухи стали расти, ведь глядя на старые фото Мишу можно просто не узнать сейчас.

В своем недавнем сторис артистка решила раскрыть "все карты" и рассказала, что же она сделала со своим лицом.

"Были операции на лице?", - поинтересовался один из подписчиков.

"Нет, только плазмолифтинг и губы чуть пухлее сделала", - поделилась Романова.

Эту запись звезда решила подкрепить фото в распахнутом белом халате, из-под которого выглянула пышная грудь. Самое пикантное скрылось от глаз, благодаря черной полосочки ткани поперек.

Завершили образ различные стильные украшения, которые сияли на свету.

Также звезда призналась, что ей не нравится, когда ее называют Наташей. Отметим, Наталья Могиленец - настоящее имя Миши Романовой.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности в сторис нет.

Ранее мы писали - Миша Романова в одном из интервью рассказала, что решилась на маммопластику, когда работала в группе "ВИА Гра". Звезда пошла в клинику к известному врачу. Ей сделали операцию, а потом оказалось, что Миша беременна. К счастью, вмешательство хирургов не отразилась на здоровье малыша.

Напомним, что Романова повыпендривалась под елкой в соблазнительных позах: "Скоро все случится...".

Также Politeka писала, что Романова растаяла в страстных объятиях именитого красавчика: "Я думала, она с Барских".

А еще Politeka сообщала, что Романова в слишком коротеньких шортах дала вдоволь насладиться своими формами: "Госпожа".