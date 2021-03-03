Певец изумил новостью о новом дуете, заявив, что "одиночки больше не одиноки"

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм известный певец и сердцеед Макс Барских разместил видео в котором презентует свой дуэт с известной сольной певицей Zivert.

"С самого первого дня на сцене я был одиночкой. Это не эгоизм, просто люблю за все отвечать сам, особенно, когда пою вам свои истории. Но эта история о двух душах - таких разных и во многом похожих. Одиночки больше не одиноки", - написал певец в своем блоге.

Видеоролик, сопровождающий слова певца, демонстрирует кадры концертов Макса Барских и Зиверт, а также отрывки нового трека, уже успевших покорить фанатов.

Поклонники, не в силах сдерживать эмоции и желание услышать долгожданный дуэт, засыпали колонку комментариев множеством возгласов одобрения и трепетном ожидании, в предвкушении нового хита.

Однако были и такие, кто вспомнил о дуэте Барских с Лободой, с которой Барский создал дуэт "Сердце бьется".

"Про Лободу забыл😂", "С Лободой Сердце бьется", "Ого меня затоптали мурашки от видео😍😍😍", "Дуэт огооооонь🔥🔥🔥 уже хочууууу на ваш совместный концерт😍", "Что ты, Макс, что Юля - вы очень похожи по энергетике и голоса ваши вместе звучат так гармонично", "Два моих любимчика спелись😍", "Да ну эту обезьяну. Макс надо петь одному", - заявили поклонники.

Ранее Макс уже рассказывал о том, что ему сложно было сотрудничать, по его словам, дуэт — это яркое и очень эмоциональное путешествие, однако с певицей Зиверт все сложилось наилучшим образом.

Напомним, что счастливый Макс Барских эмоционально признался, с кем у него все сложилось: "Мы теперь вместе!".

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