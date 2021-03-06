Дмитрий Монатик с Надей Дорофеевой повыпендривались на камеру
Как передает Politeka.net, 34-летний артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, чем изрядно позабавил публику (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).
Так, Монатик с Дорофеевой засняли коротенький ролик, в котором пляшут под индийские мотивы известного хита из нулевых в компании ребят из подтанцовки. Мальчики и девочки разделились на две команды, выделываясь по очереди друг перед другом.
Зажигательный мотив и харизма артистов никого не могут оставить равнодушными.
"Ну что, девчонки, к празднику готовы?🕺🏻💃🏼P.S. @nadyadorofeeva #atebepo С премьерой 🔥", - подписал кадры Монатик, заодно поздравив Надю с выходом ее новой песни "A tebe".
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"Спасибоооо за поддержку и дружбу ❤️", - откликнулась под постом Дорофеева.
Другие пользователи также присоединились к обсуждению увиденного:
"❤️Диимааааааа!!!! Аххахахахахахх"
"😂 ах, вот, оно чтоооооо"
"вы подали гениальную идею для музыкального сопровождения этого праздника😂"
"Весьма зажигательно😁🙃💃🕺)"
"😂юморист"
"😂гениально!!! Вы оказались братом и сестрой в итоге?"
"Сначало показалось что это оригинал))"
"Готовы! Девочки ждут уже концерт в Днепре, билетики лежат❤️"
"😂😂😂 класс! Прям молодой Митхун Чакраборти🔥"
Ранее мы сообщали, Монатик вызвал восторг ярким фото с красоткой, похожей на Джулию Робертс. Артист душевно поздравил с днем рождения дизайнера ювелирных украшений и владелицу собственного бренда Валерию Гузему.
Напомним, горячая жена Монатика расстегнула рубашку и раздразнила пышным бюстом: "Вай, какая...".
Как сообщала Politeka, нескромная Дорофеева забралась на руки к Монатику, дав Дантесу повод для ревности: кадры закулисья.