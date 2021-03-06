Дмитрий Монатик с Надей Дорофеевой повыпендривались на камеру

Как передает Politeka.net, 34-летний артист опубликовал свежие кадры в своем микроблоге в Инстаграм, чем изрядно позабавил публику (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Так, Монатик с Дорофеевой засняли коротенький ролик, в котором пляшут под индийские мотивы известного хита из нулевых в компании ребят из подтанцовки. Мальчики и девочки разделились на две команды, выделываясь по очереди друг перед другом.

Зажигательный мотив и харизма артистов никого не могут оставить равнодушными.

"Ну что, девчонки, к празднику готовы?🕺🏻💃🏼P.S. @nadyadorofeeva #atebepo С премьерой 🔥", - подписал кадры Монатик, заодно поздравив Надю с выходом ее новой песни "A tebe".

"Спасибоооо за поддержку и дружбу ❤️", - откликнулась под постом Дорофеева.

Другие пользователи также присоединились к обсуждению увиденного:

"❤️Диимааааааа!!!! Аххахахахахахх"

"😂 ах, вот, оно чтоооооо"

"вы подали гениальную идею для музыкального сопровождения этого праздника😂"

"Весьма зажигательно😁🙃💃🕺)"

"😂юморист"

"😂гениально!!! Вы оказались братом и сестрой в итоге?"

"Сначало показалось что это оригинал))"

"Готовы! Девочки ждут уже концерт в Днепре, билетики лежат❤️"

"😂😂😂 класс! Прям молодой Митхун Чакраборти🔥"



Ранее мы сообщали, Монатик вызвал восторг ярким фото с красоткой, похожей на Джулию Робертс. Артист душевно поздравил с днем рождения дизайнера ювелирных украшений и владелицу собственного бренда Валерию Гузему.

На кадрах они оба веселятся и танцуют под одну из песен Дмитрия.

Напомним, горячая жена Монатика расстегнула рубашку и раздразнила пышным бюстом: "Вай, какая...".

Как сообщала Politeka, нескромная Дорофеева забралась на руки к Монатику, дав Дантесу повод для ревности: кадры закулисья.