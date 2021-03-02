Популярный украинский певец Дмитрий Монатик показал, как развлекается под музыку со своей подругой

Как сообщает Politeka.net, артист поделился новым видео на своей странице в Инстаграм. В публикации Монатик поздравил с днем рождения дизайнера ювелирных украшений и владелицу собственного бренда Валерию Гузему.

На видео Монатик и Гузема запечатлены во время совместной фотосессии. Ювелир позирует в светлом брючном костюме с удлиненным пиджаком и коротким топиком под ним. Певец же появляется в нескольких костюмах: черном и кремовом.

На кадрах они оба веселятся и танцуют под песню самого Монатика. Пара явно чувствует себя очень комфортно в компании друг друга.

«С днём рождения, прекрасная Валерия! Продолжай делать мир красивее и добрее!!», - написал Монатик в подписи к видео.

В свою очередь, Гузема в комментариях поблагодарила его за поздравления.

«Димочка, благодарю от души!!!! Так люблю и ценю!!! Ты - пример для меня во всем», - написала она.

Поклонники певца также присоединились к поздравлениям.

«Боже комочек позитива», «Поздравляю с днём рождения всего наилучшего», «С днем рождения! Я сначала подумала, что это Джулия Робертс с Вами», «Чудо-пара», «Чистый кайф», - пишут люди.

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