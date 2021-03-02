Популярная украинская певица Надя Дорофеева удивила неоднозначными фото с Дмитрием Монатиком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала серию фото и видео из закулисья, показав, как проводит время со своим коллегой и другом. На фото Надя предстала в спортивной кофте и светлых джинсах. Артист позировал в шапке и яркой кофте.

Дорофеева закинула ноги на Монатика, умостившись у него на руках. Дмитрий, судя по выражению лица, был не против. Он положил голову на Надину и закрыл глаза.

«Шип шип», - подписала фото звезда.

Еще на одном кадре Монатик искренне смеялся, проводя время с певицей. Вероятно, мужу Дорофеевой Владимиру Дантесу пора ревновать. Кроме этого, Надя показала как они с Монатиком записывали Тик Ток под ее новую композицию.

Как известно, сейчас Дорофеева и Монатик вместе являются тренерами «Голосу країни», поэтому частенько видятся на съемках. Однако, знакомы они уже давно. У Нади и Димы даже есть дуэт на песню «Глубоко».

Ранее мы писали, что растрепанная Дорофеева показала, как она выглядит дома. Звезда позировала возле зеркала, засветив свой аппетитный животик. Певица предстала в розовой пижаме, кофту которой задрала.

Напомним, что кокетливая Дорофеева в маечке томно нагнулась, взбудоражив даже бесстыдницу Астафьеву: "Ах ты ж!".

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес ошарашил появлением в лифчике: «Здорово, пацаны!».

Также Politeka писала, что соперница Дорофеевой покорила «Голос країни», показав Потапу, что он потерял: «Вот это поворот…».