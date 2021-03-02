Новий випуск популярного вокального шоу "Голос країни" розкрив невеликий секрет групи "Время и стекло"

Як пише Politeka.net, на сліпі прослуховування прийшла артистка, яка повинна була стати солісткою поп-групи, але її місце зайняла Надія Дорофєєва. Відзначається, що в 17 років Аліса Стрига була учасницею шоу «Суперзірка» на «1+1». Там її помітив Потап, який якраз шукав пару Позитиву. Однак, в групу дівчина за підсумком не потрапила.

"Знайомся з новою учасницею "Голосу країни" - це Аліса Стрига. І вона прийшла нагадати Потапу, що він втратив. Колись продюсер запропонував дівчині співати в дуеті "Время и Стекло", але потім на її місце взяли Надю Дорофєєву. З тих пір Аліса мріє про велику сцену і успішну зоряну кар'єру", - підписали фото автори аккаунта.

У коментарях стали обговорювати вокал красуні, яка, до речі, не перший рік штурмує талант-шоу. Раніше вона брала участь в шоу "Х-фактор".

"Дівчина талановита, так хочеться прибрати ці косички з обличчя!", "А що з очима цієї дівчини? Її зблизька не показують", "Дуууууже круто!", "Ось це так поворот. Круто. Дівчина неймовірно талановита!", "Це було дуже красиво", "крутий виступ", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що оновлена Дорофєєва покуражилася під свій новий трек перед камерою: спекотні кадри.

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