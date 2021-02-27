Популярна українська співачка Надя Дорофєєва поділилася новими кадрами, на яких позує в зухвалому образі

Як повідомляє Politeka.net, артистка опублікувала відео у своєму Instagram. У ньому вона показала, як проходили зйомки її дебютного кліпу в якості сольної співачки на пісню gorit.

"Кліп gorit подолав позначку в 30 млн переглядів! На YouTube-каналі DOROFEEVA вас чекає бекстейдж. А 5 березня наступна музична сторі», - повідомила співачка.

Вона також поділилася уривками відео зі свого бекстейджу. На них Дорофєєва з'являється в декількох образах з кліпу.

Крім того, на початку відео співачка показала себе в гримерці. На цих кадрах співачка одягнена в зручні чорні штани і сіру майку, яку вона підняла вгору, перетворивши на своєрідний топік. Таке вбрання дозволяє Наді продемонструвати свій плоский животк.

Шанувальники співачки оцінили її новий пост по достоїнству.

"Чекаємо 5 березня! Це буде гармата", "Ну розриваєш просто вогонь. Наша ДоДоха круть", "тепер ми знаємо як створювався шедевр", "кохана, яка ж ти у нас крута. Будемо не перестаючи тебе радувати!", "Це просто розрив", "в основному всі на фігуру твою дивилися ніж на кліп", - пишуть в коментарях до відео.

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