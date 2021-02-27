Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась новыми кадрами, на которых позирует в дерзком образе

Как сообщает Politeka.net, артистка опубликовала видео в своем Инстаграм. В нем она показала, как проходили съемки ее дебютного клипа в качестве сольной певицы на песню gorit.

«Клип gorit преодолел отметку в 30 млн просмотров! На YouTube-канале DOROFEEVA вас ждет бекстейдж. А 5 марта следующая музыкальная стори», - сообщила певица.

Она также поделилась отрывками видео из своего бекстейджа. На них Дорофеева появляется в нескольких образах из клипа.

Кроме того, в начале видео певица показала себя в гримерке. На этих кадрах певица одета в удобные черные штаны и серую майку, которую она подняла вверх, превратив в своеобразный топик. Такой наряд позволяет Наде продемонстрировать свой плоский животк.

Поклонники певицы оценили ее новый пост по достоинству.

«Ждём 5 марта! Это будет пушка», «Ну разрываешь просто огонь. Наша ДоДоха круть», «теперь мы знаем как создавался шедевр», «Любимая, какая же ты у нас крутая. Будем не переставая тебя радовать!», «Это просто разрыв», «В основном все на фигуру твою смотрели чем на клип», - пишут в комментариях к видео.

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