Новый выпуск популярного вокального шоу «Голосі країни» раскрыл небольшой секрет группы «Время и стекло»

Как пишет Politeka.net, на слепые прослушивания пришла артистка, которая должна была стать солисткой поп-группы, но ее место заняла Надежда Дорофеева. Отмечается, что в 17 лет Алиса Стрига была участницей шоу «Суперзвезда» на «1+1». Там ее заметил Потап, который как раз искал пару Позитиву. Однако, в группу девушка по итогу не попала.

«Знакомься с новой участницей «Голоса страны» - это Алиса Стрига. И она пришла напомнить Потапу, что он потерял. Когда-то продюсер предложил девушке петь в дуэте «Время и Стекло», но затем на ее место взяли Надю Дорофееву. С тех пор Алиса мечтает о большой сцене и успешной звездной карьере», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях стали обсуждать вокал красотки, которая, кстати, не первый год штурмует талант-шоу. Ранее она участвовала в шоу "Х-фактор".

«Девушка талантливая, так хочется убрать эти косички с лица!», «А что с глазами этой девушки? Ее вблизи не показывают», «Оооооочень круто!», «Вот это так поворот. Круто. Девушка невероятно талантлива!», «Это было очень красиво», «Крутое выступление», - пишут пользователи сети.

Напомним, что обновленная Дорофеева покуражилась под свой новый трек перед камерой: жаркие кадры.

Ранее мы писали, что дерзкая Дорофеева задрала маечку в гримерке, подразнив идеальным телом: "Просто разрываешь".

Также на Politeka сообщали, что растрепанная Дорофеева задрала пижаму, поразив пикантными домашними кадрами: "Ослепительная".