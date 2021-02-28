Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона виглядає вдома
Зірка позувала біля дзеркала, навівши на нього камеру, повідомляє Politeka.net. Мабуть, у красуні видалася вільна хвилинка вдома, і вона вирішила похвалитися виглядом в негліже.
"Сліпуча" Надя постала й рожевій піжамі, кофту якої задерла. Співачка блиснула красивим пресом і тонкою талією.
Довгі ніжки були прикриті піжамними штанами.
Волосся Наді було розпатланим. Вона закинула його набік.
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Також не можна було не помітити манікюр під колір піжами.
Видно, що зірка була без косметики. Здавалося, вона тільки прокинулася і відразу вирішила себе зняти.
У такому вигляді красуня стояла в гардеробній, позаду неї видно полки з взуттям.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірка отримала багато коментарів в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва зізналася, що підтримувати себе у формі їй допомагає спорт, хоча вправлятися їй сподобалося не відразу.
Зірка розповіла в одному з інтерв'ю, що довго привчала себе до тренувань. Вона регулярно займалася вдома за різними відео з інтернету.
Після красуня вирішила брати уроки у тренера. Таким чином зірка привчила себе до спорту і тепер займається при будь-якій можливості.
Крім того, артистка правильно харчується - вона не вживає нічого шкідливого і смаженого плюс велика кількість негазованої води. Однак вона не може відмовитися від щоденної чашки латте.
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