Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона виглядає вдома

Зірка позувала біля дзеркала, навівши на нього камеру, повідомляє Politeka.net. Мабуть, у красуні видалася вільна хвилинка вдома, і вона вирішила похвалитися виглядом в негліже.

"Сліпуча" Надя постала й рожевій піжамі, кофту якої задерла. Співачка блиснула красивим пресом і тонкою талією.

Довгі ніжки були прикриті піжамними штанами.

Волосся Наді було розпатланим. Вона закинула його набік.

Також не можна було не помітити манікюр під колір піжами.

Видно, що зірка була без косметики. Здавалося, вона тільки прокинулася і відразу вирішила себе зняти.

У такому вигляді красуня стояла в гардеробній, позаду неї видно полки з взуттям.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірка отримала багато коментарів в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва зізналася, що підтримувати себе у формі їй допомагає спорт, хоча вправлятися їй сподобалося не відразу.

Зірка розповіла в одному з інтерв'ю, що довго привчала себе до тренувань. Вона регулярно займалася вдома за різними відео з інтернету.

Після красуня вирішила брати уроки у тренера. Таким чином зірка привчила себе до спорту і тепер займається при будь-якій можливості.

Крім того, артистка правильно харчується - вона не вживає нічого шкідливого і смаженого плюс велика кількість негазованої води. Однак вона не може відмовитися від щоденної чашки латте.

Нагадаємо, що Дорофєєва шокувала своїм домашнім виглядом з рідиною на обличчі і без зачіски: "збудилися?"

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Також Politeka писала, що розпатлана Дорофєєва розстебнула кофтинку, заманивши в кайдани ночі: «з тобою так весело…».