Популярна українська співачка Надя Дорофєєва показала, як вона виглядає вдома

Зірка позувала біля дзеркала, навівши на нього камеру, повідомляє Politeka.net. Мабуть, у красуні видалася вільна хвилинка вдома, і вона вирішила похвалитися виглядом в негліже.

"Сліпуча" Надя постала й рожевій піжамі, кофту якої задерла. Співачка блиснула красивим пресом і тонкою талією.

Довгі ніжки були прикриті піжамними штанами.

Волосся Наді було розпатланим. Вона закинула його набік.

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Також не можна було не помітити манікюр під колір піжами.

Видно, що зірка була без косметики. Здавалося, вона тільки прокинулася і відразу вирішила себе зняти.

У такому вигляді красуня стояла в гардеробній, позаду неї видно полки з взуттям.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Ймовірно, зірка отримала багато коментарів в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Надя Дорофєєва зізналася, що підтримувати себе у формі їй допомагає спорт, хоча вправлятися їй сподобалося не відразу.

Зірка розповіла в одному з інтерв'ю, що довго привчала себе до тренувань. Вона регулярно займалася вдома за різними відео з інтернету.

Після красуня вирішила брати уроки у тренера. Таким чином зірка привчила себе до спорту і тепер займається при будь-якій можливості.

Крім того, артистка правильно харчується - вона не вживає нічого шкідливого і смаженого плюс велика кількість негазованої води. Однак вона не може відмовитися від щоденної чашки латте.

Нагадаємо, що Дорофєєва шокувала своїм домашнім виглядом з рідиною на обличчі і без зачіски: "збудилися?"

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Також Politeka писала, що розпатлана Дорофєєва розстебнула кофтинку, заманивши в кайдани ночі: «з тобою так весело…».