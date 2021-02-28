Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как она выглядит дома

Звезда позировала возле зеркала, наведя на него камеру, сообщает Politeka.net. Видимо, у красотки выдалась свободная минутка дома, и она решила похвастаться видом в неглиже.

"Ослепительная" Надя предстала и розовой пижаме, кофту которой задрала. Певица сверкнула красивым прессом и тонкой талией.

Длинные ножки были прикрыты пижамными штанами.

Волосы Нади были растрепанными. Она закинула их набок.

Также нельзя было не заметить маникюр под цвет пижамы.

Видно, что звезда была без косметики. Казалось, она только проснулась и сразу решила себя снять.

В таком виде красотка стояла в гардеробной, позади нее видны полки с обувью.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезда получила много комментариев в личной переписке.

Ранее мы писали, что Надя Дорофеева призналась, что поддерживать себя в форме ей помогает спорт, хотя упражняться ей понравилось не сразу.

Звезда рассказала в одном из интервью, что долго приучала себя к тренировкам. Она регулярно занималась дома по различным видео из интернета.

После красотка решила брать уроки у тренера. Таким образом звезда приучила себя к спорту и теперь занимается при любой возможности.

Кроме того, артистка правильно питается - она не употребляет ничего вредного и жареного плюс большое количество негазированной воды. Однако она не может отказаться от ежедневной чашки латте.

Напомним, что Дорофеева повергла в шок своим домашним видом с жижей на лице и без прически: "Возбудились?"

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Также Politeka писала, что растрепанная Дорофеева расстегнула кофточку, заманив в оковы ночи: «С тобой так весело…».