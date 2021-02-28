Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала, как она выглядит дома
Звезда позировала возле зеркала, наведя на него камеру, сообщает Politeka.net. Видимо, у красотки выдалась свободная минутка дома, и она решила похвастаться видом в неглиже.
"Ослепительная" Надя предстала и розовой пижаме, кофту которой задрала. Певица сверкнула красивым прессом и тонкой талией.
Длинные ножки были прикрыты пижамными штанами.
Волосы Нади были растрепанными. Она закинула их набок.
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Также нельзя было не заметить маникюр под цвет пижамы.
Видно, что звезда была без косметики. Казалось, она только проснулась и сразу решила себя снять.
В таком виде красотка стояла в гардеробной, позади нее видны полки с обувью.
Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе. Вероятно, звезда получила много комментариев в личной переписке.
Ранее мы писали, что Надя Дорофеева призналась, что поддерживать себя в форме ей помогает спорт, хотя упражняться ей понравилось не сразу.
Звезда рассказала в одном из интервью, что долго приучала себя к тренировкам. Она регулярно занималась дома по различным видео из интернета.
После красотка решила брать уроки у тренера. Таким образом звезда приучила себя к спорту и теперь занимается при любой возможности.
Кроме того, артистка правильно питается - она не употребляет ничего вредного и жареного плюс большое количество негазированной воды. Однако она не может отказаться от ежедневной чашки латте.
Напомним, что Дорофеева повергла в шок своим домашним видом с жижей на лице и без прически: "Возбудились?"
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Также Politeka писала, что растрепанная Дорофеева расстегнула кофточку, заманив в оковы ночи: «С тобой так весело…».