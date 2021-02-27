Надя Дорофєєва покуражилася перед камерою під свій новий трек, заманливо

Як повідомляє Politeka.net Надя Дорофєєва після розриву з Позитивом зайнялася сольною кар'єрою і може похвалитися двома роботами. Один кліп "горить", який наробив багато шуму через локацію зйомок, і новий трек" а тобі", який вийде 5 березня. У своєму сторіс в Instagram Надя запропонувала шанувальникам записати свою версію "А тобі" в TikTok.

26 лютого Надя "злила" фрагмент треку "А тобі", де постала в новому образі. У новому сторіс Надя одягла темно-сіру олімпійку під горло, зачіскою послужили два хвостики, а макіяж зробила з акцентів на очі. Надя використовувала рожеві тіні в тон таку ж матову помаду, які підкреслила бездоганні пухкі губи Дорофєєвої.

"Записуй свої Tik-Tok версії "A tebe", став #atebepo. Кращі - пощу собі в інсту", - запропонувала зірка.

При цьому Надя куражилася і гримасувала під свій новий трек, використовуючи нехитрі фільтри.

Новий трек за словами співачки, стане одним з треків свого сольного мініальбому ЕР. Подробиці, скільки треків увійде в новий альбом, а також Які це будуть пісні, поки невідомо. Зірка зберігає таємницю. Єдине, що стало відомо настирливим фанатам, що це перша музична сторі ЕР.

Після розриву з Позитивом Надя Дорофєєва намагається знайти свій образ. Вона намагається змінитися зовні, вибираючи вбрання схожі на ті, які підкорили фанатів. Наприклад, майку-алкоголічку, в якій зняла фрагмент нового треку Надя можна помітити на співакові Максі Барських, а "водолазку" темно-сірого кольору занадто нагадує костюм Тіни Кароль з кліпу на пісню "Скандал".

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