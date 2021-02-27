Надя Дорофеева покуражилась перед камерой под свой новый трек, заманчиво

Как сообщает Politeka.net Надя Дорофеева после разрыва с Позитивом занялась сольной карьерой и может похвалиться двумя работами. Один клип "Горит", который наделал много шума из-зи локации съемок, и новый трек "А тебе", который выйдет 5 марта. В своем сторис в Инстаграм Надя предложила поклонникам записать свою версию "А тебе" в TikTok.

26 февраля Надя "слила" фрагмент трека "А тебе", где предстала в новом образе. В новом сторис Надя надела темносерую олимпийку под горло, прической послужили два хвостика, а мейкап сделала с акцентов на глаза. Надя использовала розовые тении в тон такую же матовую помаду, которые подчеркнула безупречные пухлые губы Дорофеевой.

"Записывай свои Tik-Tok версии "A tebe", ставь #atebepo. Лучшие - пощу себе в инсту", - предложила звезда.

При этом Надя куражилась и гримасничала под свой новый трек, используя незамысловатые фильтры.

Новый трек по словам певицы, станет одним из треков своего сольного мини альбома ЕР. Подробности, сколько треков войдет в новый альбом, а также какие это будут песни, пока неизвестно. Звезда хранит тайну. Единственное, что стало известно настырным фанатам, что это первая музыкальна стори ЕР.

После разрыва с Позитивом Надя Дорофеева пытается найти свой образ. Она пытается измениться внешне, выбирая наряды похожие на те, которые покорили фанатов. К примеру, майку-алкоголичку, в которой сняла фрагмент нового трека Надя можно заметить на певце Максе Барских, а "водолазка" темно-серого цвета уж очень напоминает костюм Тины Кароль из клипа на песню "Скандал".

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