Популярна українська співачка Надя Дорофєєва попозувала на камеру в зухвалих образах

Зірка поділилася новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.

У першому короткому відео Дорофєєва показала себе під час фотосесії. Красуня позує в білій маєчці, злегка нахилившись вперед. Її образ виглядає зухвалим і грайливим завдяки волоссю, зібраним в два хвостика. Макіяж в природних тонах вигідно підкреслює красу співачки.

На другому відео Надя підспівує своїй новій пісні. На ній облягаючий чорний костюм на блискавці, в якому співачка спокусливо сідає навпочіпки, демонструючи свою струнку фігуру.

"Чекаю ваші шедевральні тик-струми під звук “a tebe“. Став хештег #atebepo і я тебе обов'язково знайду і залайкаю до посиніння", - написала знаменитість.

Кадри зі співачкою вразили її колег по сцені-Мішель Андраде і Дашу Астаф'єву. Остання написала в коментарях: "Ах ти ж!".

Шанувальники Дорофєєвої тут же відреагували на пост кумира.

"Ох яка", "наші думки вічно про тебе", "дуже красива", "Боже мій як круто", "нереальна", "Крута шкода що ти заміжня", "занадто мила", "Надюша в позі рака, ох", "як же стильно це звучить і виглядає!!! Прям дуже круто!",- пишуть люди.

Нагадаємо, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами: "Сліпуча".

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "Вона потрапила...".

Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом: "Просто розриваєш".