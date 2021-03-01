Популярна українська співачка Надя Дорофєєва попозувала на камеру в зухвалих образах
Зірка поділилася новими яскравими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У першому короткому відео Дорофєєва показала себе під час фотосесії. Красуня позує в білій маєчці, злегка нахилившись вперед. Її образ виглядає зухвалим і грайливим завдяки волоссю, зібраним в два хвостика. Макіяж в природних тонах вигідно підкреслює красу співачки.
На другому відео Надя підспівує своїй новій пісні. На ній облягаючий чорний костюм на блискавці, в якому співачка спокусливо сідає навпочіпки, демонструючи свою струнку фігуру.
"Чекаю ваші шедевральні тик-струми під звук “a tebe“. Став хештег #atebepo і я тебе обов'язково знайду і залайкаю до посиніння", - написала знаменитість.
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Кадри зі співачкою вразили її колег по сцені-Мішель Андраде і Дашу Астаф'єву. Остання написала в коментарях: "Ах ти ж!".
Шанувальники Дорофєєвої тут же відреагували на пост кумира.
"Ох яка", "наші думки вічно про тебе", "дуже красива", "Боже мій як круто", "нереальна", "Крута шкода що ти заміжня", "занадто мила", "Надюша в позі рака, ох", "як же стильно це звучить і виглядає!!! Прям дуже круто!",- пишуть люди.
Нагадаємо, розпатлана Дорофєєва задерла піжаму, вразивши пікантними домашніми кадрами: "Сліпуча".
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Дорофєєвою посеред дороги, Дантес показав кадри аварії: "Вона потрапила...".
Також Politeka писала, що зухвала Дорофєєва задерла маєчку в гримерці, подражнивши ідеальним тілом: "Просто розриваєш".